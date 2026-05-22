Η Πριγκίπισσα Άννα συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό – Την συνόδευε ο σύζυγός της

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, συναντήθηκε το πρωί της Παρασκευής (22.5.26) η πριγκίπισσα Άννα της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα από χθες Πέμπτη.

Η πριγκίπισσα Άννα, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, σερ Τίμοθι Λόρενς, έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η πριγκίπισσα Άννα, αδελφή του βασιλιά Καρόλου Γ΄, θα βρίσκεται στην Ελλάδα μέχρι την Κυριακή, καθώς το Σαββατοκύριακο θα επισκεφθεί τα Χανιά, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης, η πριγκίπισσα Άννα μετά το Προεδρικό Μέγαρο θα επισκεφθεί το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, η πριγκίπισσα Άννα θα ενημερωθεί για την αποστολή του Κέντρου, θα ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις και θα συναντηθεί με στελέχη που έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό της εθνικής ετοιμότητας και τη διαχείριση κρίσεων.

Το μεσημέρι θα παρακαθήσει σε γεύμα προς τιμήν της, που παραθέτουν η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η ελληνική ναυτιλία διατηρεί ισχυρό παγκόσμιο αποτύπωμα και διαχρονικούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο.

