Η Μαρία Καρυστιανού δεν θα καταθέσει σήμερα την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο

Μια μικρή αναβολή σημειώθηκε στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Άρειο Πάγο.

Μετά τη χθεσινή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη με τα αποκαλυπτήρια του κόμματος είχε γίνει γνωστό ότι σήμερα το μεσημέρι η Μαρία Καρυστιανού θα πήγαινε στον Άρειο Πάγο προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη.

Το νομικό επιτελείο της «Ελπίδας για Δημοκρατία» δεν πρόλαβε να φτιάξει τα σχετικά έγγραφα, καθώς είχε μεγάλο φόρτο εργασίας κατά την χθεσινή εκδήλωση με την συγκέντρωση των υπογραφών.

Η κατάθεση της διακήρυξης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις επόμενες ημέρες.