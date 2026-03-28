Οι εισηγήσεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές και η σταθερή απάντηση του Μαξίμου

Η κυβέρνηση διαψεύδει σταθερά τις φήμες για πρόωρες εκλογές, όμως τα σενάρια για τον χρόνο που θα μπορούσαν να στηθούν οι κάλπες είναι «ζωντανά» στα πολιτικά «πηγαδάκια». Τα ενισχύει και το γεγονός ότι οι εισηγήσεις στελεχών της ΝΔ στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να σκεφτεί αυτό το ενδεχόμενο, πληθαίνουν.

Δεδομένου ότι ο πόλεμος στο Ιράν, με την επέκταση της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, δημιουργεί μεγάλες αβεβαιότητες, με πιθανότατο το ενδεχόμενο ανατροπής των κυβερνητικών σχεδιασμών, είναι πολλά τα «γαλάζια» στελέχη που εκτιμούν ότι η ΝΔ πρέπει να αξιοποιήσει το θετικό δημοσκοπικό μομέντουμ που δημιουργείται για το κυβερνών κόμμα, ακόμη και ως τις αρχές του καλοκαιριού.

Αυτό που κυρίως τους ανησυχεί είναι οι οικονομικές επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών από την ενεργειακή κρίση, ως συνέπεια του πολέμου. Η νέα ακρίβεια πάνω στην υφιστάμενη ακρίβεια, με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, εκτιμούν ότι θα δυναμώσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, όσα μέτρα στήριξης και να πάρει η κυβέρνηση.

«Το συντομότερο, το καλύτερο», δηλώνει κομματικό στέλεχος στο newsit.gr.

Με το «βλέμμα» στις Βρυξέλλες

Με βάση δε, εκτιμήσεις ειδικών ότι ακόμη και αν ο πόλεμος σταματούσε σήμερα, θα έπαιρνε περίπου έξι μήνες για να επιστρέψει η ομαλότητα στην αγορά ενέργειας, κυβερνητικά και κομματικά στελέχη εκτιμούν ότι αν η Ευρώπη αργήσει να λάβει απόφαση για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής -για να έχουν έτσι τα κράτη- μέλη δημοσιονομική ευελιξία για να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις -υπάρχει ο κίνδυνος να χρειαστεί να «μικρύνει» το «καλάθι» της ΔΕΘ που σχεδίαζε ο πρωθυπουργός να εξαγγείλει τον Σεπτέμβριο.

Κάτι που θα είχε δημοσκοπικές συνέπειες για την κυβερνητική παράταξη…

Ο ρόλος της αντιπολίτευσης

Σημαντικό ρόλο στις εισηγήσεις για πρόωρες κάλπες παίζουν και οι πολιτικές αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό από μία σειρά υποθέσεων, όπως των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, εν αναμονή μάλιστα και της δεύτερης δικογραφίας από την ευρωπαϊκή Εισαγγελία, της δίκης των Τεμπών κ.α.

Τέλος, είναι πολλοί αυτοί που εκτιμούν ότι τα υπό ίδρυση κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, δεν θα έχουν αρκετό χρόνο για να αποκτήσουν δυναμική που θα φέρει ανακατατάξεις στην πολιτική σκηνή, ενώ «ποντάρουν» και στον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης.

Τα σενάρια για τον χρόνο των πρόωρων εκλογών

Είναι ίσως η πρώτη φορά από το 2019, που, παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός είναι «οπαδός» της εξάντλησης της κυβερνητικής θητείας, «γαλάζια» στελέχη επιμένουν ότι δημιουργούνται οι συνθήκες για πρόωρες κάλπες ακόμη και στα τέλη Απριλίου και πάντως πριν από το καλοκαίρι, ενώ κάποιοι εκτιμούν ότι σε κάθε περίπτωση η προσφυγή στις κάλπες θα πρέπει να γίνει το αργότερο μετά τη ΔΕΘ.

Τι απαντά το Μαξίμου

Ωστόσο, ο ίδιος ο πρωθυπουργός αλλά και κυβερνητικά στελέχη δημόσια, απορρίπτουν κάθε τέτοια συζήτηση, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι λειτουργεί θεσμικά. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027» απαντά σταθερά το Μέγαρο Μαξίμου.