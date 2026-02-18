Πολιτική

ΟΠΕΚΑ: «Χειραγώγηση των ανθρώπων με αναπηρία» βλέπει το ΚΚΕ, «βαθύ κράτος της ΝΔ» καταγγέλλει η Νέα Αριστερά

«Το ΚΚΕ και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΑ είχε εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τον νέο ''ΟΠΕΚΕΠΕ'' στα ΑμΕΑ»
ΟΠΕΚΑ
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Συντονισμένα πυρά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαπολύουν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά μετά τις αποκαλύψεις του σκανδάλου του ΟΠΕΚΑ με τα μαϊμού – επιδόματα. Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ προχώρησε με τη σειρά του στην αναστολή κομματικής ιδιότητας προϊσταμένης του Οργανισμού, όπου ήταν μέλος του και εμπλέκεται στην υπόθεση.

Σε σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΑ αναφέρεται ότι «το ΚΚΕ και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΑ είχε εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τον νέο ”ΟΠΕΚΕΠΕ” στα ΑμΕΑ. Το αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα, οι δυνάμεις του ΚΚΕ στους ανάπηρους – χρόνιους πάσχοντες καταγγέλλουν διαχρονικά το μηχανισμό εκμετάλλευσης διαφόρων προγραμμάτων, εικονικών αποφάσεων για τη χειραγώγηση των ανθρώπων με αναπηρία, των οικογενειών με ΑμΕΑ και άλλων ευάλωτων ανθρώπων.

Την ίδια ώρα, με τους ”κόφτες” των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας χιλιάδες ανάπηροι και οι οικογένειές τους στερούνται τα αντίστοιχα επιδόματα, ενώ οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα με τις περικοπές σε συντάξεις, στα δώρα και την τεράστια ακρίβεια.

Το ΚΚΕ απαιτεί την ουσιαστική διερεύνηση όσων έρχονται στο φως της δημοσιότητας και προειδοποιεί να μην τολμήσει η κυβέρνηση να το αξιοποιήσει ως άλλοθι για νέες περικοπές σε επιδόματα και άλλες υπηρεσίες στήριξης των ανθρώπων με αναπηρία, των οικογενειών τους, των συνταξιούχων».

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΑ: Η ΝΔ δημιούργησε το «βαθύ κράτος», το συντηρεί και τρέφεται από αυτό

«Η Νέα Δημοκρατία έχει χτίσει ένα κράτος που λειτουργεί με πελατειακές λογικές, με πολιτική εποπτεία που κάνει τα στραβά μάτια σε κάθε παρατυπία», τονίζει η Νέα Αριστερά για το πλήθος παραβάσεων που εντόπισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

«Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εντόπισε 1,8 εκατομμύρια ευρώ σε αχρεωστήτως καταβληθέντα επιδόματα στον ΟΠΕΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξαν παρακάμψεις διαδικασιών, εγκρίσεις χωρίς δικαιολογητικά και φάκελοι που κρατούνταν εκτός θεσμικού πλαισίου», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά.

Ακολούθως προσθέτει πως «η κυβέρνηση της ΝΔ που διακηρύττει ότι «πολεμάει το βαθύ κράτος» είναι η ίδια που το δημιούργησε, το συντηρεί και τρέφεται από αυτό. Η Νέα Δημοκρατία έχει χτίσει ένα κράτος που λειτουργεί με πελατειακές λογικές, με πολιτική εποπτεία που κάνει τα στραβά μάτια σε κάθε παρατυπία».

«Απαιτούμε διαφάνεια και λογοδοσία χωρίς εξαιρέσεις»

Σύμφωνα με την ίδια, «όταν 372 φάκελοι εμφανίζουν πλήθος παραβάσεων και η υπόθεση φτάνει στην Εισαγγελία, δεν μπορούμε να μιλάμε για απλά λάθη. Αν χάθηκαν 1,8 εκατ. ευρώ, να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει: στη διοίκηση και στην πολιτική ηγεσία και όχι στους αδύναμους».

Τέλος, η Πατησίων επισημαίνει πως «η Νέα Αριστερά είναι ξεκάθαρη: Όταν τα σκάνδαλα επαναλαμβάνονται, η ευθύνη είναι πολιτική. Απαιτούμε διαφάνεια και λογοδοσία χωρίς εξαιρέσεις».

