ΟΠΕΚΕΠΕ: Την άρση της ασυλίας τους ζητούν και οι 11 βουλευτές της ΝΔ

Οι 11 βουλευτές της ΝΔ, τα ονόματα των οποίων εμπλέκονται στη μία εκ των τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησαν άρσης της ασυλίας τους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά 9 από τους 11 βουλευτές έδωσαν εξηγήσεις στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, καταθέτοντας υπόμνημα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με φυσική παρουσία παρίσταναται στη Βουλή μόνο οι κκ. Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας.

Υπενθυμίζεται ότι οι 11 βουλευτές που εγκαλούνται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι οι: Αικατερίνη Παπακώστα (Τρίκαλα), Κωνσταντίνος Καραμανλής (Σέρρες), Ιωάννης Κεφαλογιάννης (Ρέθυμνο), Νότης Μηταράκης (Χίος), Κωνσταντίνος Τσιάρας (Καρδίτσα), Κωνσταντίνος Σκρέκας (Τρίκαλα), Δημήτρης Βαρτζόπουλος (Β’ Θεσσαλονίκης), Μάξιμος Σενετάκης (Ηράκλειο), Λάκης Βασιλειάδης (Πέλλα), Χρήστος Μπουκώρος (Μαγνησία), Θεόφιλος Λεονταρίδης (Σερρών).

Το υπόμνημα του Κώστας Αχ. Καραμανλή

Στο υπόμνημά του ο Κώστας Αχ. Καραμανλής ζητά την άρση ασυλίας του γιατί όπως υποστηρίζει «είμαι αθώος και επιθυμώ να αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ». Επισημαίνει ότι «δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε εμού του ιδίου είτε κάποιων συνεργατών μου» προσθέτοντας ότι «θεωρώ απολύτως αβάσιμα όσα μου προσάπτονται και αρνούμαι την τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης».

Δείτε το υπόμνημα του Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Το υπόμνημα της Κατερίνας Παπακώστα

Η Κατερίνα Παπακώστα ζήτησε κι αυτή με υπόμνημα την άρση της βουλευτικής ασυλίας της σημειώνοντας ότι «το αίτημα, όπως μου το εξήγησε ο κτηνοτρόφος το θεώρησα εύλογο και νόμιμο θεωρώντας ότι επρόκειτο για απλή διασταύρωση στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία είχαν ήδη δηλωθεί ορθά και αρμοδίως από τον αιτούντα κατά τον προβλεπόμενο χρόνο».

Στο υπόμνημα σημειώνει επίσης ότι «εγώ αυτό που έπραξα ήταν να θέσω το συγκεκριμένο αίτημα υπ’ όψιν του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ σίγουρη ότι αυτό θα εξετασθεί ενδελεχώς και ότι αν διαπιστωνόταν οποιαδήποτε παρατυπία, ο οργανισμός θα έπραττε τα νόμιμα και προβλεπόμενα».

Δείτε το υπόμνημα της Κατερίνας Παπακώστα.

Το υπόμνημα του Δημήτρη Βαρτζόπουλου

«Από την ανάγνωση του μηνύματος που έστειλε γίνεται σαφές ότι διατυπώνω απλώς ένα ερώτημα που δεν αντίκειται στον πυρήνα των καθηκόντων του βουλευτή» αναφέρει στο δικό του υπόμνημα ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, συμπληρώνοντας ότι «η περίπτωση δεν αφορά μια παράνομη πράξη που ζημίωσε τον εθνικό και ενωσιακό προϋπολογισμό».

Δείτε το υπόμνημα του Δημήτρη Βαρτζόπουλου.

Τσιάρας: «Η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν»

Ο Κώστας Τσιάρας ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ενώπιον της επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής τόνισε. «Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παρουσίας μου στην επιτροπή Δεοντολογίας όπου είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω όλα τα πραγματικά δεδομένα αλλά φυσικά και να απαντήσω στις ερωτήσεις των συναδέλφων βουλευτών μελών της επιτροπής. Έχω ζητήσει την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας ακριβώς γιατί είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας και γιατί νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν. Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι αφορούσε σε ένα νόμιμο αίτημα ενός αδύναμου πολίτη ο οποίος είχε πληγεί από τον Μεσογειακό κυκλώνα Ιανό στην περιοχή της Καρδίτσας. Από εκεί και πέρα όλα θα τα δούμε στη συνέχεια».