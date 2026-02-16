Παναγιώτης Παρασκευαΐδης: Το βαρύ παρελθόν του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ πριν την «κόκκινη κάρτα» της Χαριλάου Τρικούπη

Εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ ετέθη τη Δευτέρα (16.02.2026) ο βουλευτής Λέσβου Παναγιώτης Παρασκευαΐδης μετά από απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη, την οποία και γνωστοποίησε με επιστολή του στο Προεδρείο της Βουλής.

Αφορμή ήταν όσα, ανήκουστα, υποστήριξε ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης νωρίτερα, με συνέντευξή του στο Κανάλι της Βουλής, περί συνεργασίας ακόμα και …δικτατορικά καθεστώτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κορυφαία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη όμως, μιλούσαν λίγο μετά από τη διαγραφή του, για ένα «φαιδρό πρόσωπο, που προκαλεί συνεχώς με δηλώσεις του και δημιουργεί προβλήματα εδώ και τρία χρόνια». Θύμιζαν δε, παλιότερες δηλώσεις του, όταν μιλούσε με απαξιωτικά λόγια για τον γάμο μεταξύ ομοφύλων, ή όταν καλούσε τους κατοίκους της Λέσβου να μπουν στα …χαντάκια και να είναι έτοιμοι για «παλλαϊκή άμυνα» αν περάσουν απέναντι οι Τούρκοι.

Σε κάθε περίπτωση, η σταγόνα που …ξεχείλισε το ποτήρι για το ΠΑΣΟΚ, ήταν όσα υποστήριξε χθες, μιλώντας στο Κανάλι της Βουλής, ο κ. Παρασκευαΐδης.

«Αν κινδυνεύει η Ελλάδα, πρέπει να συνεργαστούμε ακόμη και με τον διάβολο. Δεν θα ρίξουμε το σκάφος στα βράχια. Δεν θα αποκλείσουμε κανέναν», είπε, προσθέτοντας πως απαιτούνται αποφάσεις που να εξαντλούν κάθε δυνατότητα συνεργασιών στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς.

Ερωτηθείς, δε, για το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να αποφευχθεί πολιτικό αδιέξοδο, επανήλθε σε ακόμη πιο απόλυτους τόνους: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα, πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα», είπε, φράση που στο ΠΑΣΟΚ θεωρείται απαράδεκτη.