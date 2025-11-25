Πολιτική

Πάνος Καμμένος για το βιβλίο Τσίπρα: Κατάλαβε ότι ο σκοπός μας ήταν κοινός για να γλιτώσουμε το αιματοκύλισμα στη χώρα

«Ο Τσίπρας στις κρίσιμες στιγμές πήρε τις σωστές αποφάσεις. Έστρεψε τη χώρα στις ΗΠΑ, μας βοήθησε ο Ολάντ και δεν πέρασε το σχέδιο του Σόιμπλε» είπε ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας σε συνέντευξή του
Ο Πάνος Καμμένος
Ο Πάνος Καμμένος / EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Για την κυβερνητική του συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα και τα όσα περιγράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του «Ιθάκη», που κυκλοφόρησε χθες Δευτέρα (24.11.25), τοποθετήθηκε ο Πάνος Καμμένος, μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο Πάνος Καμμένος τόνισε πως η κυβερνητική συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έγινε γιατί το κλίμα ήταν εμφυλιοπολεμικό και η χώρα κινδύνευε με αιματοκύλισμα, καθώς όπως ανέφερε, «κάποιοι ήθελαν την αποσταθεροποίηση της χώρας». Υποστήριξε πως η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα για το δημοψήφισμα ήταν σωστή, επισημαίνοντας πως «στις κρίσιμες στιγμές πήρε τις σωστές αποφάσεις για τη χώρα».

«Κατ’ αρχάς το κλίμα ήταν εμφυλιοπολεμικό τότε. Η μισή αστυνομία είχε περάσει στη Χρυσή Αυγή. Θεώρησα ότι αυτό που έπρεπε να διασφαλίσουμε τότε την εθνική ενότητα. Και επειδή ο Τσίπρας δεν θα έπαυε να είναι αριστερός και εγώ δεν θα έπαυα να ήμουν δεξιός, θυμήθηκα τον Γοργοπόταμο. Και οι αντίπαλοί μας ήταν και πάλι οι Γερμανοί. Ο Τσίπρας κατάλαβε ότι ο σκοπός μας ήταν κοινός για να γλιτώσουμε ένα αιματοκύλησμα, διότι υπήρχαν δυνάμεις στη χώρα που ήθελαν αιματοκύλισμα και ήθελαν την αποσταθεροποίηση της χώρας. Να διασφαλίσουμε την ενότητα, να αντιμετωπίσουμε τους δανειστές και τρίτον για να βγούμε από τα μνημόνια να ζητήσουμε τη συνδρομή των ΗΠΑ», τόνισε.

 

Αναφέρθηκε διεξοδικά στο τηλεφώνημα του Μπαράκ Ομπάμα στον Αλέξη Τσίπρα στις Βρυξέλλες και το οποίο περιγράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του. «Είπα στον Αλέξη Τσίπρα ότι θα μας κρεμάσουν αν γυρίσουμε από τις Βρυξέλλες με τη λύση Σόιμπλε», είπε, μεταξύ άλλων, ο Πάνος Καμμένος, σημειώνοντας πως με παρέμβαση Ομπάμα έγινε η τηλεφωνική επικοινωνία Ολάντ – Τσίπρα.

«Με τη δύναμη του δημοψήφισματος, την παρέμβαση των Αμερικανών και τη βοήθεια των Γάλλων μπορέσαμε να σώσουμε τη χώρα. Ήταν ορθή η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα για το δημοψήφισμα, ο Τσίπρας αποδείχθηκε ότι στις κρίσιμες στιγμές πήρε τις σωστές αποφάσεις για τη χώρα. Ο Τσίπρας έστρεψε τη χώρα στις ΗΠΑ, μας βοήθησε ο Ολάντ και σώθηκε η χώρα», σχολίασε.

Παράλληλα, ανέφερε πως θα ξαναμπεί στην πολιτική μόνο αν υπάρξει εθνικό ζήτημα.

Πολιτική
