Παπαστεργίου για Βιολάντα: «Η τελευταία μου υπογραφή ήταν το 2011 – Μεγάλωσε η επιχείρηση, έγιναν πολλές αλλαγές»

Στην υπόθεση του εργοστασίου «Βιολάντα» αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σε ερώτηση για τα δημοσιεύματα που μιλούν για υπογραφή του στην άδεια της επιχείρησης «Βιολάντα», ο Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε ότι από το 2000 έως το 2013 δραστηριοποιούνταν ως ελεύθερος επαγγελματίας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ότι η τελευταία του υπογραφή σε άδεια λειτουργίας του συγκεκριμένου εργοστασίου ήταν το 2011.

Οπως τόνισε πρόκειται για τμήμα κτιρίου που είχε κατασκευαστεί σε δύο φάσεις και με δεδομένου ότι η υπόθεση διερευνάται από τη Δικαιοσύνη, δεν επιθυμεί να επεκταθεί περαιτέρω.

«Μέχρι το 2011 ήταν η τελευταία μου υπογραφή» είπε και διευκρίνισε ότι ήταν «σε ένα κομμάτι κτηρίου, ήταν κτήριο που χτίστηκε σε δύο διαφορετικές φάσεις. Μεγάλωσε η επιχείρηση, έγιναν πολλές αλλαγές».

Πρόσθεσε επίσης πως σοκαρίστηκε με την απολογία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ενώ αντιλαμβάνεται την «ευθεία βολή του» αλλά δεν τον «κακίζει».

Παράλληλα αναφέρθηκε και στις θεσμικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται για την τεχνητή νοημοσύνη, την προστασία της δημοκρατίας από την παραπληροφόρηση, αλλά και την επιτάχυνση κρίσιμων ψηφιακών έργων.

Αναφορικά με το περιστατικό σε πανεπιστήμιο, όπου φοιτητές χρησιμοποιούσαν εργαλεία ΑΙ για εργασίες, ο υπουργός ανέφερε, ότι το ζήτημα τέθηκε και στη διεθνή σύνοδο στην Ινδία, όπου επιχειρήθηκε να τεθεί η τεχνητή νοημοσύνη «σε πιο ανθρώπινη βάση», με επίκεντρο τον ρόλο του ανθρώπου.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη παρέμβαση ΑΙ ενόψει εκλογών, σημείωσε ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις εκλογικές διαδικασίες, αλλά συνολικά τη διαμόρφωση της ειδησεογραφίας και της δημόσιας σφαίρας.

Τόνισε επίσης ότι σε εξέλιξη βρίσκονται έργα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για την ενοποίηση ψηφιακών συστημάτων στα νοσοκομεία, ώστε να υπάρχει κεντρική εικόνα για προμήθειες, προσωπικό και δαπάνες. Επιπλέον αναφέρθηκε και στην διασταύρωση στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αξιοποίηση κτηματολογικών δεδομένων, διασύνδεση με ΑΑΔΕ και χρήση δορυφορικών εικόνων και ΑΙ για έλεγχο καλλιεργειών και αποζημιώσεων

Σε σχετική ερώτηση ο υπουργός τόνισε Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που έθεσαν το θέμα περιορισμών στη χρήση social media από ανηλίκους, σημειώνοντας ότι η συζήτηση εξελίσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το πλαίσιο που θα υιοθετηθεί.

Απαντώντας σε ανησυχίες πολιτών που δεν επιθυμούν να αποδεχθούν τον προσωπικό αριθμό, ξεκαθάρισε ότι το σχετικό email είναι ενημερωτικό και ότι ο αριθμός έχει ήδη αποδοθεί.

Όπως είπε, από το 2026 θα ξεκινήσει η σταδιακή χρήση του ως μοναδικού αριθμού διεκπεραίωσης υποθέσεων, στο πλαίσιο ευρύτερης απλοποίησης διαδικασιών και ενοποίησης κρατικών μητρώων.

Σχετικά με την ευρυζωνικότητα, σημείωσε ότι το 2019 η διείσδυση οπτικής ίνας ήταν 0,6%, ενώ σήμερα πάνω από το 60% των σπιτιών και επιχειρήσεων έχει τεχνική δυνατότητα σύνδεσης.