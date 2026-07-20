Πολιτική

Παραιτήθηκε και επισήμως από βουλευτής ο Συμεών Κεδίκογλου – Στους 12 βουλευτές η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ

Μετά τη Νοτοπούλου και τον Καραμέρο, ακόμη μία αποχώρηση - Επόμενη επιλαχούσα η Θεοδώρα Ακριώτου, καθώς Χατζηγιαννάκης και Αποστόλου δεν αναμένεται να καταλάβουν την έδρα
Συμεών Κεδίκογλου
Ο πρώην βουλευτής Ευβοίας Συμεών Κεδίκογλου (Φωτογραφία αρχείου: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε τη Δευτέρα (20.07.2026) ο Συμεών Κεδίκογλου, αποστέλλοντας τη σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής. Η αποχώρησή του αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για τον ΣΥΡΙΖΑ, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του οποίου περιορίζεται, μέχρι νεωτέρας, στους 12 βουλευτές.

Η παραίτηση του Συμεών Κεδίκογλου είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από τις 13 Ιουλίου 2026, όταν ο βουλευτής Ευβοίας είχε γνωστοποιήσει ότι αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με το νέο πολιτικό εγχείρημα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα.

Μετά την Κατερίνα Νοτοπούλου και τον Γιώργο Καραμέρο, ο Συμεών Κεδίκογλου είναι ο τρίτος βουλευτής που εγκαταλείπει την έδρα του, ενώ, σύμφωνα με δική του δήλωση, τον ίδιο δρόμο αναμένεται να ακολουθήσει εντός της εβδομάδας και ο Βασίλης Κόκκαλης.

«Στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ ανταποκρίθηκα το 2023, στο πλαίσιο της διεύρυνσης, στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα μπορούσα, λοιπόν, να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ, με την οποία συντάσσομαι, για να συμβάλω και εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση – τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται», είχε αναφέρει στην ανάρτησή του.

Την έδρα του κ. Κεδίκογλου αναμένεται, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, να καταλάβει η Θεοδώρα Ακριώτου, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Πρώτος επιλαχών είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος έχει αναλάβει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ και, ως εκ τούτου, δεν αναμένεται να επιστρέψει στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Αποστόλου, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προτίθεται να επιστρέψει στη Βουλή για προσωπικούς λόγους.

Μετά τη νέα αποχώρηση, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 12 βουλευτές, μόλις έναν περισσότερον από την Ελληνική Λύση, με την πολιτική και κοινοβουλευτική του συρρίκνωση να αποκτά πλέον χαρακτηριστικά διαρκούς αποσύνθεσης.

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