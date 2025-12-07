Παραιτήθηκε ο διευθυντής της «Αυγής», Σπύρος Σουμερλίδης, μετά το πρωτοσέλιδο για τον Τσίπρα: «Δεν απηχεί τις απόψεις μας» απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ

Την παραίτησή του από την θέση του διευθυντή της «Αυγή» υπέβαλε ο Σπύρος Σουρμελίδης μετά το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, ενώ η Κουμουνδούρου σε ανακοίνωσή της σημειώνει πως το πρωτοσέλιδο της κυριακάτικης έκδοσης «δεν εκφράζει τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ».

Ο Σπύρος Σουρμελίδης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της «Αυγής», με τον ΣΥΡΙΖΑ να διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του ότι «το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το επίμαχο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας εμφανίζει τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα σε αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, εξέλιξη η οποία, σύμφωνα με τις επίσημες τοποθετήσεις, δεν είχε υιοθετηθεί από τον Σωκράτη Φάμελλο μέχρι τη στιγμή της τοποθέτησής του από τον εξώστη.

Στο πρωτοσέλιδο δεσπόζει ο τίτλος «ΣΥΡΙΖΑ–Τσίπρας: βίοι παράλληλοι», ενώ γίνεται αναφορά σε «ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου από Φάμελλο –Χαρίτση» καθώς και σε «κινήσεις συνεργασίας από το ΠΑΣΟΚ».

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, το δημοσίευμα σημειώνει ότι «η παρουσίαση της “Ιθάκης” αποτελεί προάγγελο κόμματος». Παράλληλα, περιλαμβάνεται και το σχόλιο ότι «το πολιτικό τοπίο μεταβάλλεται και κανείς δεν μπορεί να προσποιείται ότι δεν το αντιλαμβάνεται ή ότι μπορεί να αποφύγει τις αλλαγές της εποχής». Στο ίδιο πλαίσιο επισημαίνεται ότι «ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σε μια ξεκάθαρη επιλογή για μια αποκλειστικά προσωπική πορεία, χωρίς συναποφάσεις με άλλους».