Μαρινάκης: Δεν υπάρχει θέμα Λαζαρίδη στην κυβέρνηση, ας σταματήσει η ανθρωποφαγία από την αντιπολίτευση της απελπισίας

Στην υπόθεση του πτυχίου του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη, επανήλθε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο απομάκρυνσής του από την κυβέρνηση και κάνοντας λόγο για «αντιπολίτευση της απελπισίας»

Μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (14.04.2026) στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι, βάσει των πληροφοριών που διαθέτει, «για τον κ. Λαζαρίδη δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής του στην κυβέρνηση». «Αυτό γνωρίζω, αυτό λέω», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιχειρώντας να αποδομήσει την κριτική της αντιπολίτευσης με αφορμή το πτυχίο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια υπόθεση που αξιοποιείται πολιτικά, επειδή, όπως είπε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης «δεν μπορούν να παράξουν οι ίδιοι πολιτική».

Επιπλέον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για μια μονοθεματική και επαναλαμβανόμενη τακτική, λέγοντας ότι «πιάνουν ένα θέμα, το οποίο έχει την αξία που έχει, βγάζουν 5.678 ανακοινώσεις γι’ αυτό και κάνουν μονότονα και μονοθεματικά αντιπολίτευση για να δημιουργήσουν εντυπώσεις».

Ως προς την ουσία της υπόθεσης, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι αρχικά η αντιπολίτευση υποστήριζε πως ο κ. Λαζαρίδης δεν είχε πτυχίο, για να προσθέσει ότι τελικά «το είχε το πτυχίο» και ότι «αυτό που έγραφε ως τίτλο σπουδών, αυτό εμφάνισε». Υποστήριξε ακόμη ότι, αφού αυτή η γραμμή κριτικής δεν ευδοκίμησε, η αντιπολίτευση μετέφερε τη συζήτηση στο 2007, δηλαδή «19 χρόνια πίσω».

Οπως είπε, ακόμη και αν υποτεθεί ότι υπήρχε κάποιο ζήτημα –«δεν λέω ότι υπάρχει», έσπευσε να διευκρινίσει– δεν μπορεί να υπάρξει ποινική διερεύνηση, ενώ σημείωσε ότι τότε ο κ. Λαζαρίδης μπορούσε να προσληφθεί ως μετακλητός συνεργάτης και χωρίς πτυχίο. «Προσκόμισε κάποιο πλαστό; Πλαστογράφησε κάτι; Οχι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν σε υπηρεσιακό επίπεδο τηρήθηκε τότε η ορθή διαδικασία.

«Αν υπηρεσιακά έγινε σωστά η διαδικασία της πρόσληψης, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε το 2007», είπε, επιμένοντας πάντως ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης δεν προσκόμισε «ψευδή ή παραποιημένο τίτλο σπουδών» και ότι μπορούσε να είναι συνεργάτης της τότε υπουργού «με ή χωρίς αυτόν τον τίτλο σπουδών».

Ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε επίσης να πέσουν οι τόνοι γύρω από την υπόθεση, σημειώνοντας ότι «ακούσαμε την αντιπολίτευση, ακούσαμε τον κ. Λαζαρίδη, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του». «Ας σταματήσει η ανθρωποφαγία. Ας κρίνει η κοινωνία τον κ. Λαζαρίδη και τον κάθε κ. Λαζαρίδη» επεσήμανε.

Μακάριος Λαζαρίδης: Το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός ακόμα και με βεβαίωση σπουδών

Υπενθυμίζεται ότι, το πρωί της Τρίτης (14.04.2026), ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνέντευξή στο OPEN, παρουσίασε το πτυχίο του, επιχειρώντας να απαντήσει στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. «Το 2007, μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμα και με αυτή την βεβαίωση σπουδών παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αναγνωρισμένο πτυχίο» ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης και πρόσθεσε: «Αυτό συνέβαινε γιατί οι μετακλητοί υπάλληλοι διορίζονται με πολιτική επιλογή του υπουργού και του γ.γ. και δεν περνούν από ΑΣΕΠ».