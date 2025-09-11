ΠΑΣΟΚ: 13ος μισθός, συλλογικές συμβάσεις και μείωση του ΦΠΑ οι τρεις πόλοι των προτάσεων Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Λίγα μόνο εικοσιτετράωρα πριν ο Νίκος Ανδρουλάκης βρεθεί στο Βελλίδειο προκειμένου να ξεδιπλώσει την πρόταση του για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων της κοινωνίας, οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις στην Χαριλάου Τρικούπη, αφού στο ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν ότι κάθε πρόταση που θα καταθέσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα μπεί κάτω από το μικροσκόπιο της κυβέρνησης .

Έτσι οι συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη προσπαθούν να μην αφήσουν κανένα θέμα ανοικτό κοστολογώντας όλες τις προτάσεις που θα καταθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Οι πληροφορίες λένε ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σκοπεύει να κινηθεί πάνω σε τρεις πόλους.

Στην πρόταση για επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, την επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας τα μέτρα της κυβέρνησης και την άρνηση του πρωθυπουργού να συζητήσει την μείωση του ΦΠΑ ανέφερε: «Εμείς μιλήσαμε πριν μήνες για την ορεινότητα και τη νησιωτικότητα και για στοχευμένες πολιτικές ανά περιφέρεια. Η κυβέρνηση είναι εκείνη που λέει ότι δεν περνάει ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Στα νησιά περνάει, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν περνάει; Ή μετέβαλε άποψη η κυβέρνηση; Ή κάνει πείραμα σε κάτι που δεν πιστεύει; Ή μήπως είναι έντιμοι επιχειρηματίες στα νησιά και δεν θα ενθυλακώσουν τον ΦΠΑ, ενώ είναι ανέντιμοι κατά τη Νέα Δημοκρατία στην υπόλοιπη Ελλάδα;».

Ο Κώστας Τσουκαλάς επιτέθηκε, παράλληλα, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το αφήγημα σύγκρισης της Ελλάδας των μνημονίων με την Ελλάδα του σήμερα, υπογραμμίζοντας: «Είναι σοκαριστική η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Ο πήχης που βάζουν για τη χώρα είναι τα μνημόνια και η χρεοκοπία, ενώ διαφημίζουν την κανονικότητα; Ήμαρτον εάν το 2025 πανηγυρίζουν που είμαστε ελάχιστα καλύτερα απ’ τα μνημόνια. Είναι ντροπή. Συγκρίνουν τη χώρα πριν το 2019 με τα 70 δισ. που πήραν και που αντί να πάνε στην ανάπτυξη, σπαταλήθηκαν αντιπαραγωγικά. Η Ισπανία και η Ιρλανδία είχαν ρυθμό ανάπτυξης μετά την κρίση 6-7%. Εμείς δεν περάσαμε ποτέ το 3% γιατί απέτυχε ο πρωθυπουργός να διαμορφώσει όρους πραγματικής ανάπτυξης. Έχουμε ανάπτυξη χρηματοδοτούμενη από έξω».

Παρέθεσε, στη συνέχεια, ενδεικτικά προϊόντα στα οποία έχει εκτοξευθεί το κόστος: «Όταν αυξάνεται ο φρέντο από 1,70 στο 2,40, το αρνί από 7 στα 13, το ρεύμα από 0,15 στο 0,23, το ενοίκιο από 450 στα 700, το τυλιχτό σουβλάκι από 2,5 στα 4, το μοσχάρι από 8 στα 15, όταν οι έμμεσοι φόροι μπαίνουν σε αυτό, δεν είναι υπέρ φορολόγηση; Όταν 300.000 επαγγελματίες το 2023 φορολογήθηκαν με τεκμαρτό εισόδημα, αυτό δεν είναι υπερφορολόγηση; Έκαναν την ακρίβεια εργαλείο υπερφορολόγησης».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να στρέψει τα πυρά του εναντίον της κυβέρνησης εξηγώντας αναλυτικά το που θα βρεθούν τα χρήματα, καθώς η άποψη που επικρατεί στην Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει παραιτηθεί από το μεγάλο θέμα της αντιμετώπισης της ακριβείας.

Την ίδια στιγμή φαίνεται να καταλαγιάζει η αρχική αγωνία που επικρατούσε στην Χαριλάου Τρικούπη για το εγχείρημα Τσίπρα. Φυσικά σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι δημοσκοπήσεις που θα μετρήσουν την δυναμική του πρώην πρωθυπουργού. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ λένε, πάντως, για την ώρα ότι ο σχεδιασμός του πρώην πρωθυπουργού να διεισδύσει στο κέντρο δεν θα είναι ιδιαίτερα εύκολος, καθώς το κομμάτι αυτό των ψηφοφόρων δεν εμφανίζεται ανοικτό στις θέσεις και τις απόψεις του Αλέξη Τσίπρα.