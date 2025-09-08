ΠΑΣΟΚ: Αμετανόητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Η χώρα δεν αντέχει άλλο πισωγύρισμα

Αμετανόητο και προσκολλημένο στην καρέκλα της εξουσίας είδαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την χθεσινή του συνέντευξη στην ΔΕΘ.

«Για τον κ. Μητσοτάκη, το “γαλάζιο” σκάνδαλο διασπάθισης εκατομμυρίων ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η διαφθορά στην εκτέλεση της σύμβασης της τηλεδιοίκησης στον σιδηρόδρομο, είναι σκάνδαλα “εντός εισαγωγικών”» ανέφεραν χαρακτηριστικά στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόσθεταν ότι είδαν: «Έναν Πρωθυπουργό προσκολλημένο στην καρέκλα της εξουσίας και μια διακυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα, που επαίρονται ως η μόνη “σωστή” κυβέρνηση».

Ωστόσο, από τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στις συγκλήσεις μίλησε για το ΠΑΣΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο ίδιος επιχείρησε να ρίξει τους τόνους στον δημόσιο διάλογο, διότι οδηγούνται, όπως είπε, οι πολίτες στην αποχή. Τόνισε ότι θα επιχειρήσει να αναζητήσει συγκλίσεις, ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης, εφόσον απαιτείται από το ίδιο το Σύνταγμα. Μιλώντας πιο συγκεκριμένα για το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι «δέχτηκα την πρόταση Ανδρουλάκη για ανοιχτή πρόσκληση από τη Βουλή για υποψηφιότητες για τις τρεις βασικές ανεξάρτητες Αρχές. Κάνω κινήσεις καλής θέλησης, αλλά δεν αρκεί ένας. Το ΠΑΣΟΚ είναι το βασικό κόμμα με το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε, αλλά δε νομίζω ότι υπάρχει ανάλογη διάθεση».

Αυτή η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη κινητοποίησε τη Χαριλάου Τρικούπη καθώς οι συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη είδαν πίσω από την κίνηση αυτή την πρόθεση του πρωθυπουργού να εκθέσει πολιτικά στους κεντρώους ψηφοφόρους το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρο του ως «αδιάλλακτους» στην περίπτωση που η ΝΔ δεν έχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. «Με αυτά που είπε έμοιαζε να θέλει να διαμηνύσει ότι αυτός επιθυμεί τις συγκλήσεις και αν το ΠΑΣΟΚ αρνηθεί την συγκυβέρνηση θα φταίει ο Νίκος Ανδρουλάκης που η χώρα θα βρεθεί ενδεχομένως σε αδιέξοδο» ανέφεραν στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Οι πιο καχύποπτοι θεωρούν ότι ο πρωθυπουργός επιθυμεί να ρίξει από τώρα γέφυρες συνεργασίας προς το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς γνωρίζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ιδιαίτερα αρνητικός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Για τα όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σημείωνα ότι: «Με φοβερό θράσος, δε, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη, τη στιγμή που έχει εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία και επιστράτευσε συνταγματικές ακροβασίες για να την εμποδίσει να ερευνήσει τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, που εμπλέκονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Τον καλωσορίζουμε στην αποδοχή της πρότασης του Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με τις ανεξάρτητες αρχές. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να το εννοεί, με δεδομένο το παρελθόν της κυβέρνησης του με τις δολοφονίες χαρακτήρων και τις αριθμητικές αλχημείες για τον έλεγχο της σύνθεσης των ανεξάρτητων αρχών».

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε τις δηλώσεις του πρωθυπουργού για όλα τα θέματα λέγοντας:

«Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την κυβερνητική αμφιθυμία για το υψηλής ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Προσπαθεί να αποφύγει το βασικό ερώτημα:

Πώς ένα έργο τόσο σοβαρό αλλά και γνωστό εδώ και χρόνια, σε όλες του τις λεπτομέρειες, άρχισε να υλοποιείται χωρίς σχέδιο και εγγυήσεις ολοκλήρωσης;

Πώς λέει σήμερα ότι η Ελλάδα δεν εμποδίζεται στην άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, όταν το έργο παραμένει «παγωμένο» εδώ και ένα χρόνο, μετά την αντίδραση της Τουρκίας;

Γιατί χρειάστηκε να καταδικαστούμε από το Δικαστήριο της ΕΕ για να προχωρήσουμε στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό;

Συνεχίζει να μιλά για «ήρεμα νερά», χωρίς να αναγνωρίζει ότι η ανοχή στην τουρκική προκλητικότητα έστρωσε το χαλί στον αναθεωρητή κ. Ερντογάν για να «φιγουράρει» σήμερα ως αξιόπιστος αμυντικός εταίρος της Ευρώπης.

Οι απαντήσεις του πρωθυπουργού στον τομέα της οικονομίας έδειξαν πόση απόσταση έχει πια από τα προβλήματα της κοινωνίας και πως δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με τα καρτέλ και να ελέγξει την ασυδοσία και την αισχροκέρδεια στην αγορά.

Με διάπλατο χαμόγελο και κυνισμό σχολίασε σχετικά με την αύξηση των ενοικίων κατά 50% επί ημερών του, ότι “όταν ένας χάνει, κάποιος άλλος κερδίζει” και βρήκε ως λύση στα υπέρογκα ενοίκια, τη συγκατοίκηση.

Και μόνο το γεγονός ότι σταμάτησε τις θριαμβολογίες για τον νόμο Πιερρακάκη, το Χάρβαρντ και τη Σορβόννη που τάχα θα ίδρυαν παραρτήματα στη χώρα μας, αλλά αντίθετα επέλεξε να αναφερθεί στα ξενόγλωσσα προγράμματα συνεργασίας των δημόσιων πανεπιστημίων, συνιστά κυνική ομολογία πολιτικής εξαπάτησης, καθώς η περιβόητη μεταρρύθμιση είχε μοναδικό στόχο την “πανεπιστημιοποίηση” κάποιων κολλεγίων.

Οι πολίτες κουράστηκαν από τα ψέματα και την προπαγάνδα. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζητούν συνέπεια, ασφάλεια, αξιοπιστία και εντιμότητα. Έννοιες που κακοποιήθηκαν βάναυσα από το σύστημα Μητσοτάκη.

Η χώρα δεν αντέχει άλλο πισωγύρισμα. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ.

Απέναντι στην Ελλάδα που “κάποιος κερδίζει, όταν κάποιος χάνει” που πρεσβεύει ο κ. Μητσοτάκης, το ΠΑΣΟΚ οραματίζεται και σχεδιάζει μια Ελλάδα για όλους».