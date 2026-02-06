ΠΑΣΟΚ: Αντιπαράθεση Καββαθά και Χρηστίδη στη Βουλή για τις συλλογικές συμβάσεις – «Μειώνετε τους μικρομεσαίους με όσα λέτε»

Εσωκομματικούς τριγμούς στο ΠΑΣΟΚ προκαλεί η στάση του κόμματος απέναντι στους κοινωνικούς φορείς που προχώρησαν στη συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (Εθνική Κοινωνική Συμφωνία).

«Είναι ντροπή που στη συζήτηση για τις συλλογικές συμβάσεις βρίσκονται σήμερα παρόντες ελάχιστοι φορείς των εργαζομένων, ενώ οι περισσότεροι εκπροσωπούν εργοδοτικές οργανώσεις που υπερασπίζονται τα συμφέροντα της κυβέρνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, την Πέμπτη (05.02.2026).

Η αποστροφή αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προέδρου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), Γιώργου Καββαθά –στελέχους της Χαριλάου Τρικούπη- ο οποίος υπερασπίστηκε το έργο και τη θεσμική εκπροσώπηση της Συνομοσπονδίας, που εκπροσωπεί δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. «Δεν μπορείτε να τα λέτε αυτά. Δεν μπορείτε να μειώνετε έτσι τον μικρομεσαίο έμπορο και μαγαζάτορα και βιοτέχνη που -υποτίθεται- είστε στο πλευρό μας και όποτε μας συναντάτε λέτε πως μας στηρίζετε και εδώ να λέτε πως εκπροσωπούμε τα συμφέροντα της κυβέρνησης. Εγώ είμαι ΠΑΣΟΚ, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, όλοι το ξέρουν αυτό, το ξέρετε και εσείς», επισήμανε.

«Όποτε συμμετέχω ως πρόεδρος της ΓΣΕΕΒΕ σε διαπραγματεύσεις, αφήνω πίσω μου τη κομματική ταυτότητα και κοιτάω το συμφέρον του κλάδου μας, των εργαζομένων και της ελληνικής οικονομίας», ξεκαθάρισε ο Γιώργος Καββαθάς και πρόσθεσε εμφατικά ότι «κάναμε για πρώτη φορά στην ιστορία μια πραγματικά ελεύθερη διαπραγμάτευση για 7 μήνες που κατέληξε σε μια πολύ καλή συμφωνία για όλους».

Ως παράδειγμα έφερε τη μετενέργεια, δηλαδή τον χρόνο που ισχύουν οι προβλέψεις μιας κλαδικής σύμβασης αφού αυτή λήξει, εάν φυσικά δεν υπογραφεί καινούργια στο μεσοδιάστημα, και η οποία πριν τα μνημόνια ίσχυε για 6 μήνες. «Αν στους 6 μήνες δεν είχε υπογραφτεί νέα σύμβαση, τότε ο εργαζόμενος δεν καλυπτόταν από τίποτα. Με τη νέα συλλογική σύμβαση που υπογράψαμε οι κοινωνικοί εταίροι μετά την αποδοχή και από την κυβέρνηση, η μετενέργεια θα ισχύει επ’ αόριστον, για να προστατεύεται ο εργαζόμενος», εξήγησε κι αναρωτήθηκε με νόημα απευθυνόμενος στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ: «Και θα μου πείτε εσείς πως εκπροσωπούμε τα συμφέροντα της κυβέρνησης;»