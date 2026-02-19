ΠΑΣΟΚ: «Αυτόματη» αναστολή κομματικής ιδιότητας για κάθε στέλεχος που ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη

Ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν ήταν η εξαίρεση. Ούτε η Τασούλα Χατζηδάκη. Στο ΠΑΣΟΚ ελήφθη επισήμως η απόφαση να αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα κάθε στελέχους, το όνομα του οποίου εμπλέκεται σε υποθέσεις που ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη. Και αυτό θα συμβαίνει οριζόντια, όσο ψηλά και αν φτάνει αυτό στην πυραμίδα του κόμματος.

Είναι άλλωστε κοινή πεποίθηση ότι δεν μπορεί σε μία επταετή πλέον κυβέρνηση της ΝΔ, να καλείται κάθε τόσο το ΠΑΣΟΚ να… απολογείται για κάτι. Δεν είναι τυχαίο το σχόλιο του Νίκου Ανδρουλάκη για την υπόθεση των κονδυλίων για την επαγγελματική κατάρτιση, όταν σημείωνε: «Έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας επί επτά χρόνια. Έκαναν τους νόμους, είναι υπεύθυνοι των ελέγχων. Και επειδή ένας είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, φταίει το ΠΑΣΟΚ;». Για την Χαριλάου Τρικούπη είναι σαφές ότι δεν φταίει. Όμως από εκεί και πέρα δε θα δώσει σε κανέναν το δικαίωμα να δημιουργεί εντυπώσεις γύρω από το κόμμα.

Άλλωστε, αν για κάτι είναι περήφανοι στο ΠΑΣΟΚ, είναι ότι εκείνοι δεν έχουν καμία δεύτερη σκέψη όταν πρέπει να διευκολύνουν τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, σε αντίθεση, όπως λένε, με την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, που δε διστάζει να φέρνει το Σύνταγμα στα μέτρα του για να προστατεύσει τους υπουργούς του και να μην φτάσουν ποτέ να «απολογηθούν» για τις πράξεις τους στη Δικαιοσύνη. Ως παραδείγματα, έχουν πολλά, αν και μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν την περίπτωση Κώστα Αχ. Καραμανλή στην υπόθεση των Τεμπών και εκείνες των Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χαρακτηριστικά είναι και όσα ειπώθηκαν χθες, στη Βουλή, στο άκουσμα όσων είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης περί «στενής συνεργάτιδος» του Νίκου Ανδρουλάκη, περιγράφοντας έτσι την Τασούλα Χατζηδάκη και καλώντας τον να απαντήσει αν γνώριζε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΑ. «Ποιος κυβερνά τον τόπο τα τελευταία επτά χρόνια; (…) Έχει αναλάβει το ΠΑΣΟΚ και δεν το ξέρουμε;», διερωτήθηκε, παίρνοντας τον λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, εξηγώντας ότι την ευθύνη για τους ελέγχους στον Δημόσιο Τομέα, την έχει η κυβέρνηση της ΝΔ. «Δεν μπορείτε να συγκρίνετε περιστατικά τα οποία αναδεικνύονται μέσα από έρευνα με τα δικά σας σκάνδαλα», είπε, κατηγορώντας και προσωπικά τον κ.Λαζαρίδη ότι έχει παραβιάσει πολλαπλώς το τεκμήριο της αθωότητας.

Ο ίδιος θύμισε τη στάση της ΝΔ στις περιπτώσεις δικογραφιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τις οποίες ‘πέταξε από το παράθυρο’ ,όπως είπε, «όταν εδώ έρχεται δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πάτε στις αίθουσες της Επιτροπής για να συγκαλύψετε τους υπουργούς σας, και έρχεστε εδώ -ο ίδιος άνθρωπος- να κάνετε μαθήματα διαφάνειας και εντιμότητας στο ΠΑΣΟΚ». Σε κάθε περίπτωση, επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε και χθες ό,τι κάνει σε κάθε περίπτωση. Ανέστειλε την κομματική ιδιότητα της κ. Χατζηδάκη μέχρι περατώσεως της έρευνας, προκειμένου αυτή η ιδιότητα να μην επηρεάσει την έρευνα και προκειμένου να μην διαρραγεί ο αξιακός κώδικας του κόμματος. «Εσείς τι κάνατε στις άλλες περιπτώσεις; «Αυτοματοποιημένες διαγραφές» μας λέγατε – ο κ. Μαρινάκης και η κ. Σδούκου – και τις διαγραφές τις ψάχνουμε ακόμη», είπε, αναδεικνύοντας και εκείνος τη διαφορά στη στάση των δύο κομμάτων ενώπιον μίας ίδιας κατάστασης.