ΠΑΣΟΚ: Δεύτερο κύμα διεύρυνσης με περίπου 40 νέα στελέχη – Σήμερα οι ανακοινώσεις

Το δεύτερο κύμα της αμφίπλευρης διεύρυνσης αναμένεται να ανακοινώσουν μέσα στην ημέρα στο ΠΑΣΟΚ, με το έργο της Επιτροπής Διεύρυνσης υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη να παίρνει πλέον σάρκα και οστά, στέλνοντας το μήνυμα που επιθυμεί ο Νίκος Ανδρουλάκης εν όψει συνεδρίου του κόμματος στα τέλη του μήνα.

Σε αυτό το νέο κύμα στο ΠΑΣΟΚ, αναμένεται να περιλαμβάνονται περί τα 40 άτομα. Πρόκειται για μεσαία στελέχη, ως επί το πλείστον προερχόμενα από την κοινωνία. Στην πλειοψηφία τους είναι καθηγητές Πανεπιστημίου, δικηγόροι και γιατροί στο επάγγελμα, καθώς και κάποιοι καλλιτέχνες, άπαντες με κοινωνική αναφορά, προκειμένου να σταλεί αυτό το μήνυμα από την Χαριλάου Τρικούπη. Μεταξύ των ονομάτων που θα ανακοινωθούν σε δεύτερη φάση είναι ακόμα πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ, όχι όμως και νυν βουλευτές που εξελέγησαν με άλλη κομματική σημαία, αφού ονόματα όπως αυτά της Νίνας Κασιμάτη, του Ευάγγελου Αποστολάκη, της Αθηνάς Λινού, ή όποιου άλλου ευοδωθούν σε επίπεδο μεταγραφής, θα ανακοινωθούν από τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτή τη φάση, τα ονόματα που θα ανακοινωθούν, θα αφορούν σε μεσαία στελέχη, με τους καλά γνωρίζοντες στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ να μιλούν για ‘ανακοινώσεις ουσίας’ και όχι για το θεαθήναι και προς εντυπωσιασμό. Θα έχουν κύρος στην κοινωνία και αυτό θα είναι το βασικό, αλλά όχι το μόνο τους προσόν, αφού θα κληθούν να αναλάβουν άμεσα δράση, ενόψει και του Συνεδρίου του κόμματος.

Απαιτείται προετοιμασία

Κατά τα λοιπά, στο ΠΑΣΟΚ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ως προς την προετοιμασία που θα πρέπει να γίνει από την Πολιτεία, ενόψει των συνεπειών του πολέμου στην Μέση Ανατολή. «Πρέπει να υπάρξει προετοιμασία για πολλά ενδεχόμενα», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι οι συνέπειες τόσο στον τουρισμό και την κρουαζιέρα, όσο στην ακρίβεια και το κόστος ζωής θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγάλες, τη στιγμή που είμαστε μία χώρα που έχει ήδη ακριβή ενέργεια, με δύο στους δέκα πολίτες να καταναλώνουν το 50% της ζήτησης.

Θύμισε, μάλιστα ότι μόλις πριν από μία εβδομάδα ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε ερώτηση στον πρωθυπουργό για το ενεργειακό και για τις κινήσεις της σε αυτό το επίπεδο. Προανήγγειλε δε, ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει άμεσα νέα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, διερωτώμενος αν η κυβέρνηση θα βάλει το χέρι στην τσέπη.

Σε κάθε περίπτωση, ως προς τον πόλεμο αυτόν καθαυτό, ο κ.Τσουκαλάς επανέλαβε την πάγια άποψη του κόμματός του ότι η χώρα μας δεν πρέπει να έχει καμία εμπλοκή και να μη γίνει χρήση των βάσεων που βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος, ξεκαθαρίζοντας ότι η επέμβαση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν δεν έχει καμία νομιμοποιητική βάση. Από την άλλη, στην Κύπρο, το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο που είπε ότι έπρεπε να βρεθούμε από την αρχή προς στήριξη του κυπριακού πληθυσμού, με τον Κώστα Τσουκαλά να θυμίζει ότι η Κύπρος μπήκε στην ΕΕ με το ΠΑΣΟΚ και έτσι μπορούμε σήμερα να επικαλούμαστε το ενιαίο αμυντικό δόγμα και να υπάρχει συνδρομή άλλων χωρών στην περιοχή.