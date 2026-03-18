ΠΑΣΟΚ: Διεργασίες και συμμαχίες  πριν το κρίσιμο συνέδριο

Σε μία προσπάθεια να αφήσουν πίσω τους τις μάχες «όλων εναντίον όλων» και να συσπειρωθούν ενόψει συνεδρίου, έστω προκειμένου να υπάρχει ενιαία γραμμή απέναντι σε αυτή του προέδρου, επιδίδονται τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ που διαφωνούν με την ηγεσία του κόμματος.

Στο ΠΑΣΟΚ μετά από μία πρώτη, μάλλον επιτυχημένη προσπάθεια να βρει κοινά σημεία με τον Παύλο Γερουλάνο, ο Χάρης Δούκας, φαίνεται ότι αποφάσισε να προσεγγίσει και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, έναν άνθρωπο που τον στήριξε όσο κανείς στην τελευταία εσωκομματική διαδικασία για την ανάδειξη προέδρου στο κόμμα, με το περίφημο «Χάρη, πάμε», αλλά γρήγορα μετά από την εκλογική διαδικασία, απομακρύνθηκαν. Η ανάγκη διαμόρφωσης ενός μετώπου υπέρ του ψηφίσματος στο συνέδριο για το «όχι σε συνεργασία με τη ΝΔ», το οποίο έχει κάνει «σημαία» ενόψει συνεδρίου ο δήμαρχος Αθηναίων, τον έκανε να …σηκώσει το γάντι που πέταξε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης και να απαντήσει σε ανάρτησή του, σχετικά με το «τι ΠΑΣΟΚ θέλουμε».

Με τον βουλευτή του κόμματος να σημειώνει ότι η ΝΔ είναι ο βασικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ, όποιον αρχηγό και αν έχει, ο δήμαρχος Αθηναίων έσπευσε να απαντήσει λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι το μέτωπό μας κατά της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ διευρύνεται», καλώντας όλους να πάρουν τη σχετική απόφαση στο συνέδριο.

Την ίδια ώρα πάντως, στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας σχετικά με το αν χρειάζεται να μπει κάτι τέτοιο σε ψήφισμα. Για του λόγου το αληθές, κάθε άλλο παρά θεωρούν απαραίτητο κάτι τέτοιο, με τον πρόεδρο του κόμματος να το έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους, αλλά και άλλα κορυφαία στελέχη να εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπει τελικά σε ψηφοφορία.

Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες, διακινείται ότι γίνεται προσπάθεια να κατέβει και άλλη πρόταση για ψήφισμα, αυτή τη φορά, κατά της όποιας συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα και το υπό ίδρυση κόμμα του. Κάτι, που εφόσον γίνει, ταυτόχρονα με το ψήφισμα για μη συνεργασία με τη ΝΔ, είναι ικανό να «τινάξει στον αέρα» το συνέδριο.

Στην ομιλία του, πάντως, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που ελέγχει απολύτως το συνέδριο, θα καταστήσει σαφές ότι τέτοιες πρακτικές ούτε βοηθούν, ούτε και προσφέρουν κάτι. Ήδη, στον απόηχο της εκλογής συνέδρων την Κυριακή, έστειλε χθες το μήνυμα, από τη συνεδρίαση της ολομέλειας της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, ότι «όλοι μαζί θα δώσουμε τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής ανταποκρινόμενοι στο κοινωνικό αίτημα». Προανήγγειλε ότι στο συνέδριο θα παρουσιαστεί το Εθνικό Στρατηγικό Κυβερνητικό Σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, ενώ αναφερόμενος στις ουρές των χιλιάδων ανθρώπων που περίμεναν στωικά για να ψηφίσουν για την ανάδειξη συνέδρων την Κυριακή, υποστήριξε, στέλνοντας σαφές μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος ότι «αυτοί οι άνθρωποι δεν μοιράζονται σε τιμάρια, ούτε το ΠΑΣΟΚ μοιράζεται σε τιμάρια». Αντίστοιχα μηνύματα αναμένεται να στείλει και σήμερα, κατά τη διάρκεια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που θα παραχωρήσει στο Mega.

Σήμερα, πάντως, η προσοχή στρέφεται στη Βουλή, οπότε και ψηφίζεται ο επόμενος Αντιπρόεδρος της Βουλής εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του newsit.gr, ο πρόεδρος του κόμματος πρότεινε για την θέση τον πολύπειρο Πάρι Κουκουλόπουλο, ενώ αφού τον ψηφίσει, στο βήμα αναμένεται να ανέβει για τελευταία φορά ως βουλευτής αυτής της περιόδου ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που διεγράφη από την ‘πράσινη’ ΚΟ την περασμένη Πέμπτη και προανήγγειλε ότι θα παραδώσει την έδρα του. Και αυτή αναμένεται να είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία…