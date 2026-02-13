Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας από τον λαό και σύσταση Γερουσίας προτείνουν οι πρώην υπουργοί Αλέκος Παπαδόπουλος και Νίκος Χριστοδουλάκης

Οι απόψεις των δύο πρώην υπουργών του ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση με θέμα «Λειτουργικό Κράτος – Αποτελεσματική Διακυβέρνηση» του Ινστιτούτου InSocial αναμένεται να προκαλέσουν μεγάλη συζήτηση
Ο Αλέκος Παπαδόπουλος, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Νίκος Χριστοδουλάκης
Ο Αλέκος Παπαδόπουλος, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Νίκος Χριστοδουλάκης / ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI
Μαριτίνα Ζαφειριάδου

Με τον σπαραγμό στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ να μονοπωλεί το ενδιαφέρον, πέρασαν κάπως στα… ψιλά, ωστόσο κάποιες από τις απόψεις που ακούστηκαν στη συζήτηση με θέμα «Λειτουργικό Κράτος – Αποτελεσματική Διακυβέρνηση» του Ινστιτούτου InSocial, μέλλουν να προκαλέσουν μεγάλη συζήτηση. Ειδικά από τη στιγμή που ακούγονται από χείλη έμπειρων πολιτικών ανδρών, που έχουν ηγηθεί σημαντικών υπουργείων στο παρελθόν.

Για του λόγου το αληθές, αίσθηση προκαλεί η ομιλία του Αλέκου Παπαδόπουλου, που διαπίστωσε ότι «το δημοσιονομικό μας πρόβλημα είναι το ίδιο με το πολιτικό μας σύστημα», υποστηρίζοντας ότι τα ελλείμματα, το χρέος και οι δυσλειτουργίες του κράτους, αποτελούν παράγωγα ενός μοντέλου που αναπαράγει δαπάνες, πελατειακές σχέσεις και πολιτικές εξαρτήσεις. Εκτιμώντας μάλιστα ότι καμία επιμέρους μεταρρύθμιση δεν μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς βαθιά αναθέσμιση του πολιτικού συστήματος, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί ευκαιρία για ουσιαστική αλλαγή, με στόχο την αποκατάσταση της ισορροπίας των θεσμών και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρότεινε:

Την ενίσχυση του ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας, με επαναφορά του συνόλου σχεδόν των αρμοδιοτήτων που διέθετε με το Σύνταγμα του 1975, πλην ελαχίστων πραγματικών υπερεξουσιών και άμεση εκλογή από τον λαό

Τη δημιουργία Γερουσίας ως δεύτερου νομοθετικού Σώματος.

Αναλογικότερο εκλογικό σύστημα με κατάργηση του σταυρού προτίμησης και άρση του αποκλεισμού των συνασπισμών κομμάτων από το μπόνους του πρώτου κόμματος, ώστε να διευκολύνονται οι κυβερνητικές συνεργασίες

Αλλαγές στην χρηματοδότηση των κομμάτων και συνταγματική υποχρέωσή τους να εισάγουν κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας αλλά κα υποχρεωτικές δημοκρατικές διαδικασίες για την επιλογή των υποψηφίων

Ανάθεση της δίωξης υπουργών αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στην πολυάριθμη Ολομέλεια Εφετών Αθηνών, που παρέχει τις αναγκαίες εγγυήσεις, όπως είπε

Μετατροπή των υπουργείων σε επιτελικά κέντρα σχεδιασμού και εφαρμογής των δημοσίων πολιτικών.

Τις δύο πρώτες προτάσεις του, μάλιστα ,περί άμεσης εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον λαό και δημιουργίας Γερουσίας, στήριξε με παρέμβασή του και ο Ομότιμος Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην υπουργός Νίκος Χριστοδουλάκης.

Ειδικότερα, ο τελευταίος, ασκώντας κριτική στο πρωθυπουργικό μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας, ζήτησε αλλαγές σε τρία επίπεδα:

Πρότεινε Συνταγματική Αναθεώρηση με άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, σταθερό χρόνο διεξαγωγής εκλογών και συγκρότηση Γερουσίας.

Τόνισε την ανάγκη η Δημόσια Διοίκηση να αντιμετωπίζεται ως ενιαίο λειτουργικό σύνολο που αφορά ολόκληρη την κοινωνία και

πρότεινε το gov.gr, που σήμερα είναι η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας, να εξελιχθεί σε πλατφόρμα που θα αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη, επιτρέποντας την ουσιαστική αλληλεπίδραση των πολιτών με το Δημόσιο.

