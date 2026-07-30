Κυρανάκης για τους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο: «Η πατρίδα τούς ευγνωμονεί»

Στο Ρέθυμνο, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τη φωτιά, βρέθηκε την Πέμπτη (30.07.2026) ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος παρέστη στην κηδεία του Μανώλη Στρατιδάκη και απέτισε φόρο τιμής στους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος που θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος.

Σε δήλωσή του, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στη φωτιά που στοίχισε τη ζωή στους Μανώλη Στρατιδάκη και Παντελή Διαμαντάκη, υπογραμμίζοντας ότι η θυσία τους θα μείνει ανεξίτηλη στη συλλογική μνήμη. «Σήμερα, στο Ρέθυμνο, αποχαιρετήσαμε δύο ανθρώπους που έφυγαν από το σπίτι τους για να σώσουν ζωές, θυσιάζοντας τη δική τους. Είναι πραγματικοί ήρωες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ τόνισε ότι η γενναιότητα και η αυταπάρνηση των δύο πυροσβεστών αποτελούν παράδειγμα προσφοράς προς την κοινωνία.

«Θα θυμόμαστε για πάντα τον Μανώλη Στρατιδάκη και τον Παντελή Διαμαντάκη για τη γενναιότητα και την ανδρεία τους. Δίδαξαν σε όλους τι σημαίνει καθήκον. Η πατρίδα τούς ευγνωμονεί», σημείωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλους τους πυροσβέστες που εξακολουθούν να επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα.

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«Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο των οικογενειών τους. Η σκέψη μου είναι στους δικούς τους ανθρώπους και στις οικογένειες κάθε πυροσβέστη που δίνει τη μάχη με τις φλόγες αυτή τη στιγμή. Αιωνία τους η μνήμη», κατέληξε.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εκπροσώπησε τη Νέα Δημοκρατία στην κηδεία του Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι Ρεθύμνου, ενώ στην εξόδιο ακολουθία του Παντελή Διαμαντάκη, στον Φούρφουρα, το κυβερνών κόμμα εκπροσώπησε ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.