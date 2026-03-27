ΠΑΣΟΚ: Επιστολή του Πέδρο Σάντσεθ στον Νίκο Ανδρουλάκη – «Εύχομαι ένα παραγωγικό συνέδριο και εξαιρετικά αποτελέσματα στις εκλογές»

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με διεθνιστική παράδοση και διαθέτει μια σημαντική ιστορική πορεία για το προοδευτικό κίνημα στην Ευρώπη και παγκοσμίως» γράφει στην επιστολή του ο Ισπανός πρωθυπουργός
Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ / REUTERS/Yves Herman/ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Επιστολή στον Νίκο Ανδρουλάκη απέστειλε ο Ισπανός πρωθυπουργός και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Πέδρο Σάντσεθ, ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ που ξεκινά σήμερα Παρασκευή (27.3.26).

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με διεθνιστική παράδοση και διαθέτει μια σημαντική ιστορική πορεία για το προοδευτικό κίνημα στην Ευρώπη και παγκοσμίως», τονίζει στην επιστολή του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη ο Πέδρο Σάντσεθ.

«Είναι ύψιστης σημασίας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να κινητοποιηθούμε, διότι χρειαζόμαστε προοδευτικά κόμματα στην κυβέρνηση. Αυτό είναι κρίσιμο για την Ευρώπη, κρίσιμο για όλες τις ηπείρους. Αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα για να διασφαλίσουμε για όλους τους πολίτες το δικαίωμα στην προσιτή στέγαση, καθώς και την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και την εκπαίδευση», υπογραμμίζει.

Η επιστολή του Πέδρο Σάντσεθ στον Νίκο Ανδρουλάκη

«Ως Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και εκ μέρους του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE), θα ήθελα να σας απευθύνω τους θερμότερους χαιρετισμούς για το Συνέδριό σας.

Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με διεθνιστική παράδοση και διαθέτει μια σημαντική ιστορική πορεία για το προοδευτικό κίνημα στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Ως πολύτιμο μέλος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, έχει πάντοτε συμβάλει στις προσπάθειες για μια πιο δίκαιη, βασισμένη σε κανόνες, διεθνή κοινωνία.

Αγαπητέ Νίκο, παρακολουθούμε με αλληλεγγύη τον αγώνα σου για το κράτος δικαίου και ένα δίκαιο σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

Σήμερα, τα κόμματά μας οφείλουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την προώθηση της ειρήνης, του διεθνούς δικαίου, της ισότητας των φύλων, καθώς και των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Το διεθνές περιβάλλον είναι πιο σύνθετο από ποτέ. Είπα «όχι στον πόλεμο», διότι δεν μπορούμε να στηρίξουμε μονομερείς πρωτοβουλίες που παραβιάζουν τους κανόνες που επιχειρήσαμε να καθιερώσουμε μετά τις καταστροφικές συνέπειες δύο παγκόσμιων πολέμων. Οφείλουμε να είμαστε συνεπείς. Για τον λόγο αυτό, λάβαμε επίσης σαφή θέση όσον αφορά στην Ουκρανία και στη Γάζα.

Είναι ύψιστης σημασίας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να κινητοποιηθούμε, διότι χρειαζόμαστε προοδευτικά κόμματα στην κυβέρνηση. Αυτό είναι κρίσιμο για την Ευρώπη, κρίσιμο για όλες τις ηπείρους. Αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα για να διασφαλίσουμε για όλους τους πολίτες το δικαίωμα στην προσιτή στέγαση, καθώς και την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και την εκπαίδευση.

Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά και αποτελεί βασικό εταίρο στην κοινή μας προσπάθεια. Σας εύχομαι ένα ιδιαίτερα παραγωγικό Συνέδριο και εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλες τις μελλοντικές εκλογικές διαδικασίες».

