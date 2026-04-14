Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Φουλ επίθεση κατά της κυβέρνησης για Μακάριο Λαζαρίδη, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ – «Ο πρωθυπουργός της αριστείας θα δώσει συγχωροχάρτι;»

«Ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει καθ' ομολογία του εξαπατήσει το δημόσιο;» τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε νέα του ανακοίνωση για τον Μακάριο Λαζαρίδη
ΠΑΣΟΚ
EUROKINISSI

Το «σκληρό ροκ» κατά της κυβέρνησης συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα και ενόψει της προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου την Πέμπτη (16.4.26).

«Η κυβέρνηση καλείται επισήμως να πάρει θέση για τον κ. Λαζαρίδη. Ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει εξαπατήσει το δημόσιο;», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ σήμερα Τρίτη (14.4.26), για την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη.

«Οι μέρες του Πάσχα πέρασαν και το κρυφτό τελείωσε τόσο για τον κ. Λαζαρίδη όσο και για τον κ. Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση καλείται επισήμως δια του κυβερνητικού εκπροσώπου να πάρει θέση αν ο κ. Λαζαρίδης θα παραμείνει μέλος του υπουργικού συμβουλίου μετά την ομολογία του ότι κατείχε θέση Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού το 2007 χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις ως απόφοιτος απλής ιδιωτικής σχολής και όχι ΑΕΙ. Με άλλα λόγια, πληρωνόταν απο το δημόσιο χωρίς να το δικαιούται, όπως ο ίδιος δήλωσε δημόσια», αναφέρεται στην ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Ο πρωθυπουργός της “αριστείας” θα δώσει συγχωροχάρτι για τις “υπηρεσίες” του κ. Λαζαρίδη που πρωταγωνιστεί στην τοξικότητα για να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα; Τι γραμμάτια ξεπληρώνει στον κ. Λαζαρίδη και τον καλύπτει παρά την εκ μέρους του παραδοχή των αποκαλύψεων; Ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει καθ’ ομολογία του εξαπατήσει το δημόσιο;», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ανακοίνωση και για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

«Οι υποκλοπές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλα του απρόσωπου “βαθέος κράτους”, αλλά μιας προσωποπαγούς δομής εξουσίας για τα ιδιοτελή πολιτικά συμφέροντα του Κ. Μητσοτάκη»  τονίζει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Από το δημοσίευμα της εφημερίδας “Το Βήμα” προκύπτει πως είχε υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Intellexa και του Κέντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας της ΕΥΠ. Τώρα εξηγείται γιατί το Μέγαρο Μαξίμου εδώ και μέρες αρνείται να απαντήσει στην απλή ερώτηση που απευθύνουμε αν η κυβέρνηση ή άλλος κρατικός φορέας έχει αγοράσει το Predator από τον κ. Ντίλιαν. Γιατί γνωρίζει ότι υπάρχουν στοιχεία που δεν της επιτρέπουν να πει ψέματα όπως έκανε στο παρελθόν. Γι’ αυτό και επιλέγει να πετάει τη μπάλα στην εξέδρα και να απαντά με υπεκφυγές και μισόλογα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την προηγούμενη Δευτέρα απάντησε πως το προσύμφωνο ενδέχεται να αφορά “ευρύτερη δραστηριότητα στον χώρο της πληροφορικής”. Αυτή η τοποθέτηση έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που αναφέρει πως “η Intellexa δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα απόσπασης, συλλογής και διαχείρισης δεδομένων μέσω κατασκοπευτικού λογισμικού”».

«Τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλα κάποιου απρόσωπου «βαθέος κράτους» όπως επιχειρεί να πείσει ο μηχανισμός προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σκάνδαλα μιας προσωποπαγούς δομής εξουσίας που οικοδομήθηκε εξαρχής για να εξυπηρετήσει τα ιδιοτελή πολιτικά συμφέροντα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έλαβαν χώρα στην προσπάθεια να ιδρυθεί ένα ιδιότυπο μονοκομμματικό προσωπικό κράτος. Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται πως έρχεται η ώρα της αλήθειας. Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δεν θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν», καταλήγει στη δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
Newsit logo
Newsit logo