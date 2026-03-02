ΠΑΣΟΚ: Φρένο στην 13ωρη εργασία – Πρόταση για 35ωρο χωρίς μείωση μισθών

Την εφαρμογή του τετραημέρου ή του 35ώρου εργασίας ανά εβδομάδα, χωρίς μείωση των αποδοχών και με παροχή κινήτρων για τις επιχειρήσεις που θα το εφαρμόσουν, προτείνει το ΠΑΣΟΚ.

Για του λόγου το αληθές, στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, που βρίσκεται ήδη υπό διαβούλευση και δέχεται μικρές αλλαγές στην πορεία προς το συνέδριο και κατόπιν προς τις εκλογές, προτείνεται μεταξύ πολλών άλλων, να ανοίξει σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους ο διάλογος για τη θεσμοθέτηση της μείωσης του χρόνου εργασίας και στην χώρα μας, με την εφαρμογή είτε της τετραήμερης εργασίας, στα πρότυπα άλλων χωρών, είτε του 35ωρου, που φαίνεται και αυτό να έχει αποδώσει σημαντικά όπου εφαρμόστηκε.

Εφόσον αυτό θεσμοθετηθεί και ταυτόχρονα δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις που θα το υιοθετήσουν, και συνδυαστεί με την μετάβαση από ένα μοντέλο έντασης εργασίας σε ένα μοντέλο αυξημένης παραγωγικότητας, εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά. Και αυτό διότι αποδίδουν ακριβώς στην κακή οργάνωση της εργασίας και στο παρόν παραγωγικό μοντέλο, που δεν επενδύει σε νέα βιομηχανική πολιτική, διασύνδεση των παραγωγικών μοντέλων κ.ο.κ., το γεγονός, ότι ενώ οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερες ώρες από τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες, έχουμε μία από τις χαμηλότερες παραγωγικότητες ως χώρα.

Στο ΠΑΣΟΚ, εξάλλου, καταλογίζουν στην κυβέρνηση, ότι με τις νομοθετικές της παρεμβάσεις έχει απορρυθμίσει πλήρως τις εργασιακές σχέσεις και έχει διαμορφώσει ένα τοπίο με κύρια χαρακτηριστικά την χαμηλά αμειβόμενη, ευέλικτη και επισφαλή εργασία. Ιδιαιτέρως, στέκονται στο ότι έδωσε τη δυνατότητα διευθέτησης του χρόνου εργασίας με ατομικές συμβάσεις και καθιέρωσε την εξαήμερη εργασία με μονομερή απόφαση του εργοδότη, ενώ θέσπισε τη 13ωρη ημερήσια απασχόληση, αυξάνοντας τις ώρες και διευκολύνοντας την υπερωριακή εργασία με την απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές των προσαυξήσεων για υπερεργασία και υπερωρία.

Δεν είναι τυχαίο ότι στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ υπάρχει ακόμα ως πρόταση οποιαδήποτε διευθέτηση του χρόνου εργασίας ή απόκλιση, να επιτρέπεται μόνο με συλλογική σύμβαση εργασίας και όχι με ατομική συμφωνία. Προτείνεται ακόμα η θέσπιση προϋποθέσεων για την προσωρινή απασχόληση, καθώς και η μείωση του χρόνου προσωρινής απασχόλησης σε 12 μήνες, από 36 που είναι σήμερα. Επιπλέον, ζητείται η θέσπιση κριτηρίων για τους ‘εργολαβικούς’ εργαζομένους και τους εργαζομένους με μπλοκάκια, με την πλήρωση των οποίων θα τεκμαίρεται η σχέση εργασίας με τον πραγματικό εργοδότη.

Ειδικά για την τηλεργασία, που σε συνδυασμό με τις διάφορες πλατφόρμες και την έκρηξη της τεχνολογίας, δημιουργούν μία ‘γκρίζα ζώνη’ μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητης εργασίας, προτείνεται πλήρες θεσμικό πλαίσιο που να διασφαλίζει όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς και την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Τίθεται ζήτημα καθιέρωσης τεκμηρίου υπέρ της εξαρτημένης εργασίας των εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες και πλήρους κάλυψης σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων, καθώς και επανεξέταση του πλαισίου για τη ρύθμιση των ‘Συμβάσεων Παραγγελίας’, ώστε να επιτυγχάνονται διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας.

Στο ΠΑΣΟΚ ζητούν ακόμα την καταπολέμηση του χάσματος αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και την ενίσχυση και θωράκιση του θεσμικού πλαισίου για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ενώ προτείνουν μεταξύ άλλων τη θεσμοθέτηση του οικογενειακού επιδόματος για όλους τους εργαζόμενους με ρητή απαγόρευση συμψηφισμού σε τυχόν υπέρτερες αποδοχές και επανεξέταση μίας τέτοιας προοπτικής για το επίδομα τέκνων.