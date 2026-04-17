ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μαρινάκη: «Αδιανόητο να μιλά η ΝΔ για τοξικότητα, ο Μητσοτάκης είναι ο αρχιτέκτονας»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά να κάνει λόγο για «υποκρισία» της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα της τοξικότητας.

Η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά

«Αδιανόητο να μιλά ο κ. Μαρινάκης και η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τοξικότητα. Ο πρωθυπουργός είναι ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας.

Δημιούργησαν και υπέθαλψαν την “Ομάδα Αλήθειας”, έκαναν καθημερινή πρακτική την πολιτική δολοφονία χαρακτήρων και επενδύουν σήμερα στον φανατισμό και τη μισαλλοδοξία.

Επιτίθενται στη δικαιοσύνη, προσβάλλουν τους θεσμούς όταν αυτοί ασκούν τις συνταγματικές τους αρμοδιότητες.

Βουλιάζουν τη χώρα στον βούρκο και επιλέγουν την πόλωση διαιρώντας την κοινωνία για να επιβιώσει πολιτικά ο πρωθυπουργός.»