Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μαρινάκη: «Αδιανόητο να μιλά η ΝΔ για τοξικότητα, ο Μητσοτάκης είναι ο αρχιτέκτονας»

Γραφεία ΠΑΣΟΚ
Τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη (Φωτογραφία αρχείου / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά να κάνει λόγο για «υποκρισία» της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα της τοξικότητας.

«Αδιανόητο να μιλά ο κ. Μαρινάκης και η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τοξικότητα», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι «ο πρωθυπουργός είναι ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας».

Στη δήλωσή του, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «δημιούργησε και υπέθαλψε την “Ομάδα Αλήθειας”», ενώ της καταλογίζει ότι έχει καταστήσει «καθημερινή πρακτική την πολιτική δολοφονία χαρακτήρων» και ότι «επενδύει στον φανατισμό και τη μισαλλοδοξία».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβερνητική πλειοψηφία για επιθέσεις στη Δικαιοσύνη και για προσβολή των θεσμών, «όταν αυτοί ασκούν τις συνταγματικές τους αρμοδιότητες».

Η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά 

«Αδιανόητο να μιλά ο κ. Μαρινάκης και η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τοξικότητα. Ο πρωθυπουργός είναι ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας.

Δημιούργησαν και υπέθαλψαν την “Ομάδα Αλήθειας”, έκαναν καθημερινή πρακτική την πολιτική δολοφονία χαρακτήρων και επενδύουν σήμερα στον φανατισμό και τη μισαλλοδοξία.

Επιτίθενται στη δικαιοσύνη, προσβάλλουν τους θεσμούς όταν αυτοί ασκούν τις συνταγματικές τους αρμοδιότητες.

Βουλιάζουν τη χώρα στον βούρκο και επιλέγουν την πόλωση διαιρώντας την κοινωνία για να επιβιώσει πολιτικά ο πρωθυπουργός.»

