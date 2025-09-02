Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: H «Μαύρη Βίβλος» της διακυβέρνησης της ΝΔ για την Ελλάδα των ανισοτήτων

Ομιλητές είναι οι Μ. Αποστολάκη, Γ. Νικητιάδης, Π. Χρηστίδης, Φ. Παρασύρης, Ι. Τσίμαρης
ΠΑΣΟΚ
Εκδήλωση για την παρουσίαση απο το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής της "Μαύρης Βίβλου" της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στον τομεα του κόστους διαβίωσης και των κοινωνικών ανισοτήτων.Ομιλητές, Μ. Αποστολάκη, Γ. Νικητιάδης, Π. Χρηστίδης, Φ. Παρασύρης, Ι. Τσίμαρης / (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής παρουσιάζει τη «Μαύρη Βίβλο» της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Μέσα από μία σειρά θεματικών συνεντεύξεων Τύπου οι οποίες πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρεί να αναδείξει τα λάθη της κυβέρνησης.

Σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιείται η δεύτερη συνέντευξη Τύπου που φέρει τον τίτλο «6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στις κοινωνικές ανισότητες». 

Δείτε ζωντανά 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νίκος Ανδρουλάκης: Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε ένα συνολικό πρόγραμμα που μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών
«Από τη "Μαύρη Βίβλο" της εξαετούς διακυβέρνησης, θα πάμε στην πολιτική λύση που θα παρουσιάσουμε το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο παραδοσιακά από το βήμα της ΔΕΘ»
Ο Νίκος Ανδρουλάκης 1
Ο Ανδρουλάκης για πρώτη φορά στη ΔΕΘ ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης – Η «λευκή βίβλος» των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ
Ο Νίκος Ανδρουλάκης σκοπεύει να παρουσιάσει τη «λευκή βίβλο» των προτάσεών του, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει μόνο κριτική αλλά έχει και συγκεκριμένες προτάσεις
Ο Νίκος Ανδρουλάκης 2
Η ΔΕΘ και το «στοίχημα» της ΝΔ για τη Βόρεια Ελλάδα
Με στόχο τη θετική υποδοχή των νέων μέτρων στήριξης, ύψους τουλάχιστον 1,5 δις ευρώ, και την αντιστροφή του κλίματος, η κυβέρνηση προσδοκά ότι η φετινή ΔΕΘ θα αποτελέσει τη βάση δημοσκοπικής εκκίνησης για τη ΝΔ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 10
Newsit logo
Newsit logo