ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας «καίει» την κυβέρνηση Μητσοτάκη – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή

«Δυστυχώς αποδεικνύεται πως με την κυβέρνηση Μητσοτάκη η χώρα μας έγινε ο καλύτερος πελάτης», δήλωσε ο κ.Τσουκαλάς
Μαριτίνα Ζαφειριάδου

Μπορεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή να επισκιάζει, και ορθά, τα πάντα, στο ΠΑΣΟΚ όμως, δεν θα έχαναν την ευκαιρία να κεφαλαιοποιήσουν τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που μόνο καλά νέα δεν είχε για την χώρα μας.

Είναι άλλωστε πάγια η άποψη του ΠΑΣΟΚ ότι «επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει στήσει αντίσκηνο στην πλατεία Συντάγματος», κάτι που χωρίς την υπερβολή της φράσης, αποτυπώνεται στα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Αποκωδικοποιώντας τα όσα δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι οι ανοιχτές υποθέσεις που ερευνώνται στην Ελλάδα ανέρχονται σε 175, με τη συνολική εκτιμώμενη ζημία να αγγίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 2,68 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Παρατήρησε ,δε, ότι το εύρος των ερευνών καλύπτει σχεδόν κάθε πτυχή της δημόσιας δραστηριότητας, από την παιδεία και τη μετανάστευση έως την πληροφορική, τις υποδομές και το εμπόριο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έκθεσης για το 2025, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στο άνοιγμα 117 νέων υποθέσεων στην Ελλάδα, με το συνολικό ύψος της εκτιμώμενης ζημίας για τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αγγίζει το 1,02 δισ. ευρώ. Από 53 έρευνες που ήταν σε εξέλιξη το 2023 και αφορούσαν ζημία 700 εκατομμυρίων ευρώ, το 2025 οι εν εξελίξει έρευνες έχουν τριπλασιασθεί φτάνοντας τις 175 με εκτιμώμενη ζημία ύψους 2,68 δισ.

Αναλυτικά, οι έρευνες για αυτές τις υποθέσεις ξεκίνησαν ως εξής:

  • 100 περιπτώσεις βασίστηκαν σε στοιχεία, που διαβίβασαν οι ελληνικές εθνικές αρχές.
  • 76 αναφορές κατατέθηκαν από ιδιώτες, αναδεικνύοντας τον ρόλο των πολιτών στην αποκάλυψη της διαφθοράς.
  • 18 υποθέσεις ξεκίνησαν αυτεπάγγελτα από τους ίδιους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς.
  • 7 υποθέσεις προήλθαν από καταγγελίες θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών της ΕΕ.

«Η σύγκριση της χώρας μας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες με αντίστοιχο πληθυσμό είναι συντριπτική εναντίον μας», σημειώνουν στο ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η Τσεχία έχει 136 έρευνες σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ζημία ύψους 136 εκατομμυρίων ευρώ, η Πορτογαλία 102 έρευνες σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ζημία ύψους 952,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Σουηδία 20 υποθέσεις ελέγχου σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ζημία ύψους 182 εκατομμυρίων ευρώ. Ήτοι, και οι τρεις χώρες μαζί δεν φτάνουν την εκτιμώμενη ζημία, που αφορά τη χώρα μας.

«Δυστυχώς αποδεικνύεται πως με την κυβέρνηση Μητσοτάκη η χώρα μας έγινε ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», δήλωσε ο κ.Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι αυτή η εικόνα δεν αξίζει στην χώρα μας και προσθέτοντας πως «το απόστημα της διαφθοράς θα σπάσει μόνο με την πολιτική αλλαγή».

Ακολούθησε ένας «πόλεμος ανακοινώσεων» μεταξύ των εκπροσώπων Τύπου της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, με την μεν Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί τον Κώστα Τσουκαλά για λαθροχειρία, τον δε εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ να σημειώνει πως στην πραγματικότητα δεν διέψευσε ούτε μία γραμμή από όσα καταλόγισαν στη ΝΔ.

Απαντώντας προφανώς στην αποστροφή του λόγου της κ. Σδούκου ότι «δεν διάβασαν καλά την έκθεση στο ΠΑΣΟΚ», για αυτό δεν …είδαν ότι σειρά χωρών έχουν περισσότερες υποθέσεις και υψηλότερο ποσό υπολογιζόμενης ζημίας, ο κ. Τσουκαλάς αποκρίθηκε ότι στην πραγματικότητα η ομόλογός του στη ΝΔ απάντησε μόνο για να πει ότι «είμαστε διεφθαρμένοι, αλλά είναι και άλλοι επίσης», συγχαίροντας την κυβέρνηση σε ειρωνικό τόνο και καταλήγοντας ότι τα δύο κόμματα έχουν διαφορετική αντίληψη για τη χώρα.

Στην πραγματικότητα, στην Χαριλάου Τρικούπη δεν περίμεναν την έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να κατηγορήσουν την κυβέρνηση για διαφθορά. Δεν είναι λίγες οι φορές που το έχει ισχυριστεί ακόμα και σε κατά μέτωπον επίθεση στη Βουλή προς τον πρωθυπουργό, ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, που πιστεύει όμως επιπλέον ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να αλλάξει αυτό το καθεστώς, το οποίο εξάλλου την κατηγορεί ότι ανέχεται, αν δεν το τροφοδοτεί κιόλας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι ο μόνος τρόπος για να παύσουν τα φαινόμενα διαφθοράς, είναι η πολιτική αλλαγή. Κάτι που αποτελεί τον νούμερο ένα στόχο του ΠΑΣΟΚ ενόψει εθνικών εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές. Όσο για το ποιος θα μπορούσε να πετύχει κάτι τέτοιο, επαναλαμβάνουν μονότονα σχεδόν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει το ανθρώπινο κεφάλαιο, το αναλυτικό εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα και την εμπειρία να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, άσχετα αν θα πρέπει να συγκυβερνήσει με άλλες δυνάμεις την επομένη των εκλογών. Δεν είναι τυχαίο ότι και για αυτό, παραπέμπουν στο αποτέλεσμα της κάλπης, προκειμένου οι όποιες διερευνητικές επαφές να γίνουν στη βάση του αποτελέσματος και άρα της βούλησης του λαού.

