ΕΛΑΣ: Θετική εξέλιξη η νέα διάσκεψη 5+1 για το Κυπριακό – Στήριξη στις πρωτοβουλίες Γκουτέρες

Η ανακοίνωση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για τη σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης 5+1 για το Κυπριακό χαιρετίστηκε από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), η οποία κάνει λόγο για μια θετική εξέλιξη που μπορεί να συμβάλει στην επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Σε ανακοίνωση του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εκφράζει την πλήρη στήριξή του στις πρωτοβουλίες του Αντόνιο Γκουτέρες για την επίλυση του Κυπριακού, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία θα πρέπει να κινηθεί στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, του πλαισίου Γκουτέρες και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα επαναλαμβάνει τη θέση της υπέρ μιας λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας για το Κυπριακό με πολιτική ισότητα, μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή νομική προσωπικότητα. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη κατάργησης του συστήματος των εγγυήσεων και αποχώρησης των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, ως προϋποθέσεις για μια βιώσιμη και δίκαιη διευθέτηση.

Κλείνοντας, η Αμαλίας τονίζει ότι βρίσκεται σε συντονισμό με τις προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις της Κύπρου, εκφράζοντας τη στήριξή του στον κυπριακό λαό και υποστηρίζοντας ότι μια συνολική λύση του Κυπριακού μπορεί να αποτελέσει παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης τόσο για το νησί όσο και για την ευρύτερη περιοχή.