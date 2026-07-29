Τασούλας για τους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο: «Η απώλειά τους υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή»

Τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο πύρινο μέτωπο του Ρεθύμνου εξέφρασε την Τετάρτη (29.07.2026) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Έχασαν τη ζωή τους στον βωμό της επιτέλεσης της υπηρεσίας και του καθήκοντος», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Τασούλας στη δήλωσή του, υπογραμμίζοντας το τίμημα που καταβάλλουν όσοι επιχειρούν στην πρώτη γραμμή.

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Ο Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια «στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος».

«Η απώλειά τους μάς υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα που καταβάλλουν καθημερινά όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, οι πυροσβέστες δίνουν καθημερινά μάχη «προστατεύοντας την ανθρώπινη ζωή, το φυσικό περιβάλλον και την περιουσία των πολιτών».