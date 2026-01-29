ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατά κυβέρνησης για την τοποθέτηση Αυγενάκη σε αγροτικό φορέα στην Κρήτη

Σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκαλεί η τοποθέτηση του Λευτέρη Αυγενάκη στη θέση του προέδρου του νέου αναπτυξιακού φορέα που συστήνεται με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς, με ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να εξαπολύουν επίθεση στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Το είδαμε και αυτό: Πρόεδρος του νέου αναπτυξιακού φορέα με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς ανέλαβε ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, που με εντολή Μητσοτάκη αμνηστεύτηκε από τη διερεύνηση των ποινικών του ευθυνών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ζητούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωση του.

Η Χαριλάου Τρικούπη επίσης κάνει λόγο για «θεσμικό και πολιτικό κατήφορο» της ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι η Σχολή μετατράπηκε «με fast track διαδικασία» σε όργανο εξυπηρέτησης κομματικών επιδιώξεων και συνδέοντας την επιλογή Αυγενάκη με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενη και τη στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Αντίστοιχα, σε κοινή ανακοίνωση του τμήματος Αγροτικής Πολιτικής και του τομεάρχη Βασίλη Κόκκαλη, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για «αριστεία της ΝΔ» και κατηγορεί την κυβέρνηση «για ανακύκλωση προσώπων» και «επικοινωνιακές φιέστες». Η Κουμουνδούρου συνδέει ευθέως την επιλογή με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας για «αδιαφάνεια» και «στρεβλώσεις», και υποστηρίζει ότι, στα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, η αγροτική ανάπτυξη «δεν χτίζεται με γνώση, διαφάνεια και σεβασμό προς τον πολίτη», αλλά με τοποθετήσεις και «πολιτικό ρετουσάρισμα» της πραγματικότητας.