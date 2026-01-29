Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατά κυβέρνησης για την τοποθέτηση Αυγενάκη σε αγροτικό φορέα στην Κρήτη

Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου συνδέουν ευθέως την επιλογή του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Λευτέρης Αυγενάκης
Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτής της ΝΔ, Λευτέρης Αυγενάκης (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκαλεί η τοποθέτηση του Λευτέρη Αυγενάκη στη θέση του προέδρου του νέου αναπτυξιακού φορέα που συστήνεται με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς, με ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να εξαπολύουν επίθεση στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Το είδαμε και αυτό: Πρόεδρος του νέου αναπτυξιακού φορέα με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς ανέλαβε ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, που με εντολή Μητσοτάκη αμνηστεύτηκε από τη διερεύνηση των ποινικών του ευθυνών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ζητούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωση του.

Η Χαριλάου Τρικούπη επίσης κάνει λόγο για «θεσμικό και πολιτικό κατήφορο» της ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι η Σχολή μετατράπηκε «με fast track διαδικασία» σε όργανο εξυπηρέτησης κομματικών επιδιώξεων και συνδέοντας την επιλογή Αυγενάκη με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενη και τη στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Αντίστοιχα, σε κοινή ανακοίνωση του τμήματος Αγροτικής Πολιτικής και του τομεάρχη Βασίλη Κόκκαλη, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για «αριστεία της ΝΔ» και κατηγορεί την κυβέρνηση «για ανακύκλωση προσώπων» και «επικοινωνιακές φιέστες». Η Κουμουνδούρου συνδέει ευθέως την επιλογή με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας για «αδιαφάνεια» και «στρεβλώσεις», και υποστηρίζει ότι, στα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, η αγροτική ανάπτυξη «δεν χτίζεται με γνώση, διαφάνεια και σεβασμό προς τον πολίτη», αλλά με τοποθετήσεις και «πολιτικό ρετουσάρισμα» της πραγματικότητας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
105
101
75
51
46
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ξεκίνησαν οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ: «Σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον σοσιαλισμό»
Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ μίλησε για ανάγκη ιδεολογικής αντεπίθεσης, για ενίσχυση της συνδικαλιστικής δράσης και για «επικίνδυνο γεωπολιτικό τοπίο»
Δημήτρης Κουτσούμπας
5
Στέφανος Τζουμάκας στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονική άγρια διαφθορά με πανωγραψίματα και κομπίνες – Το υπουργείο Γεωργίας όταν ανέλαβα ήταν λογιστήριο
Ο πρώην υπουργός μίλησε για ένα διαχρονικό «πάρτι» με διαχρονικές ευθύνες στην διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων
Ο Στέφανος Τζουμάκας
Μαρινάκης για Λαζαρίδη: Ουδέποτε τον «άδειασε» ο Γεραπετρίτης, στο ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να μιλάνε για τα Ίμια
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέδωσε την ένταση σε «παραποίηση» δηλώσεων και σε «τίτλους που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα για τη δημιουργία εντυπώσεων»
Μακάριος Λαζαρίδης 7
Newsit logo
Newsit logo