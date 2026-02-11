ΠΑΣΟΚ: Με έκπληξη παρατηρούμε ανακύκλωση τίτλων περί «εμφυλίου»

Παρά τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν στη συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας, η Χαριλάου Τρικούπη πέρασε τελικά τη γραμμή της για τη διαδικασία προς το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας ταυτόχρονα να κλείσει τη συζήτηση που άνοιξε γύρω από την κατανομή των συνέδρων και τους όρους της εσωκομματικής αντιπαράθεσης.

Πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίαζαν ότι «με έκπληξη παρατηρούμε ανακύκλωση τίτλων περί “εμφυλίου” στο ΠΑΣΟΚ», αποδίδοντας την ένταση σε υπερβολικές ή και παραπλανητικές αναγνώσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, διέψευδαν κατηγορηματικά τη διακίνηση της –όπως τη χαρακτηρίζουν– «ψευδούς είδησης» ότι η κατανομή των συνέδρων σε κάθε δήμο θα γίνει μέσω «αλγορίθμου».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου έχει αποφασίσει η κατανομή να γίνει «με το πλέον αντικειμενικό κριτήριο», δηλαδή βάσει του απόλυτου αριθμού ψήφων που έλαβε το κόμμα σε κάθε δήμο στις πρόσφατες εκλογές. Η επιλογή αυτή, όπως υποστηρίζουν, συνιστά «απόλυτη ευθυγράμμιση με τις επιλογές της κοινωνίας», ώστε να μη δοθεί χώρος σε «παρωχημένες μηχανιστικές πρακτικές».

Με την ίδια ανακοίνωση, οι πηγές της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι το ΠΑΣΟΚ προχωρά σε ένα Συνέδριο «με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον», περιγράφοντάς το ως πολιτικό γεγονός που θα αποτελέσει αφετηρία της μάχης «στις επόμενες εκλογές για την πολιτική αλλαγή».

Η συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας, το απόγευμα της Τετάρτης (11.02.2026) εξελίχθηκε σε πεδίο σύγκρουσης για τον τρόπο εκλογής και την κατανομή των συνέδρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα μέλη του οργάνου παραδόθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης τρισέλιδο κείμενο –παρότι υπήρχε δέσμευση να αποσταλεί νωρίτερα– στο οποίο αποτυπώνεται η επιλογή των συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη να γίνει η κατανομή των συνέδρων όχι με βάση το μητρώο μελών, αλλά βάσει της εκλογικής επίδοσης του ΠΑΣΟΚ ανά εκλογική περιφέρεια, τόσο στις εθνικές κάλπες όσο και στις ευρωεκλογές. Η πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη δεν έβρισκε σύμφωνη μερίδα στελεχών, που εκτιμά ότι μπορεί να οδηγήσει σε αναλογικά μεγαλύτερη εκπροσώπηση περιφερειών στο Συνέδριο. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο αυτή – για «αλγόριθμο», όπως είχε γράψει το newsit.gr, είχε κάνει λόγο ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας– μπορεί να εκλεγούν περισσότεροι Σύνεδροι από το Ηράκλειο Κρήτης παρά από την Αθήνα.