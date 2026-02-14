ΠΑΣΟΚ: Νέος γύρος αντιπαράθεσης ενόψει συνεδρίου – Σεβασμός στα όργανα, διαρροές και αλγόριθμος στο επίκεντρο

Έχουν αλλάξει… πίστα στην αντιπαράθεση στο ΠΑΣΟΚ, με πολλές πλευρές όμως, να αποδίδουν τώρα την καλλιέργεια της εσωστρέφειας στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Αφορμή στάθηκε η προσπάθεια του Νίκου Ανδρουλάκη να βάλει τέλος στην εσωκομματική συζήτηση του προηγούμενου διαστήματος, κυρίως όμως η απόφασή του όσα είπε, να μη μείνουν εντός των τειχών της Χαριλάου Τρικούπη, αλλά να κυκλοφορήσουν εν είδει ανακοίνωσης του κόμματος. «Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει. Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές», είπε μεταξύ άλλων, ζητώντας καθαρά λόγια αφενός και σεβασμό στις συνεδριάσεις των οργάνων του ΠΑΣΟΚ και στα συνέδριά του.

«Σεβασμός στη συνεδρίαση, δεν σημαίνει πριν τη συνεδρίαση όλα τα media να έχουν τα κείμενα των ανακοινώσεών σας. Αυτός είναι μη σεβασμός στα όργανα», είπε, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά εσωκομματικών του αντιπάλων, κυρίως δε κατά του Χάρη Δούκα που στην προηγούμενη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας είχε διαρρεύσει σημεία της ομιλίας του πριν ολοκληρωθεί η συνεδρίαση.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλησε να απαντήσει και για τα περί… αλγορίθμου με τον οποίο κατηγορήθηκε ότι θα εκλεγούν οι σύνεδροι. «Τι υπονοείτε; Ότι κάνω κάτι για να ευνοήσω το Ηράκλειο;», είπε, τονίζοντας ότι το Ηράκλειο έχει διαχρονικά περισσότερους συνέδρους από την Α’ Αθήνας και πως τώρα χάνει συνέδρους σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο. «Η κατανομή που προτείνω βάσει των ψήφων, δεν είναι αλγόριθμος. Είναι η αναλογία που στήριξε η κοινωνία το ΠΑΣΟΚ.

«Δεν υπάρχει κανένας αλγόριθμος και όποιος το έθεσε στον δημόσιο διάλογο δεν βοηθάει την παράταξη», είπε, τονίζοντας ότι πρόκειται για τη βούληση του ελληνικού λαού, αφού αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο εκείνος ψήφισε στις εκλογές. Πρότεινε μάλιστα, η εκλογή συνέδρων με αυτόν τον τρόπο να μπει στο καταστατικό του κόμματος, ώστε «να καταλάβουν κάποιοι ότι η κατανομή από εδώ και πέρα στους συνέδρους θα γίνεται βάσει της ετυμηγορίας του ελληνικού λαού».

Προσωπικά, πήρε τις αιχμές, και δε θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, ο Χάρης Δούκας, που παίρνοντας τον λόγο, απάντησε σε β’ ενικό. «Δε σε αμφισβήτησα ποτέ μετά τις εσωκομματικές», είπε, διαβεβαιώνοντας τον πρόεδρο ότι σέβεται τα όργανα. «Πρέπει κι εσύ να σέβεσαι εμάς», συνέχισε, τονίζοντας ότι έχει ευθύνη να το διασφαλίσει αυτό. Όσο για τους συνέδρους, διερωτήθηκε αν είναι δυνατόν να λέει μετά από εσωκομματικές εκλογές ότι δεν υπάρχουν μητρώα. «Είναι αλγόριθμος, που αντίκειται στην προηγούμενη εγκύκλιό σου στο συνέδριο του 2022», είπε, θυμίζοντάς του ότι τότε είχε ισχύσει τελείως διαφορετικό μοντέλο με δική του απόφαση. «Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα μελών και πρέπει να εκλέξουμε συνέδρους με βάση τα μέλη», κατέληξε.

Ο δήμαρχος Αθηναίων τάχθηκε και εκείνος κατά της εσωστρέφειας, κατηγορώντας όμως τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι με τις διατυπώσεις και τις αιχμές που έδωσε στη δημοσιότητα πριν τελειώσει η συνεδρίαση, παράγει εσωστρέφεια.

Αντίστοιχη ήταν η προσέγγιση του Παύλου Γερουλάνου, που σύμφωνα με παρευρισκόμενους, στη θέα της ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι καλώς λέχθηκαν όσα λέχθηκαν από τον Νίκο Ανδρουλάκη μέσα στη συνεδρίαση, αλλά το γεγονός ότι βγήκαν προς τα έξω, θα δημιουργήσει την εντύπωση νέας σύγκρουσης, οδηγώντας αν μη τι άλλο τον Χάρη Δούκα, που δε θα μπορεί να κάνει διαφορετικά για να μη θεωρηθεί ότι κάνει πίσω, αλλά κατ’ επέκταση και τα άλλα μέλη του οργάνου στο να απαντούν επ’ αυτού όλη την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο ίδιος ο Παύλος Γερουλάνος, πάντως, δε θέλησε να δώσει στη δημοσιότητα διαλόγους μέσα από τη συνεδρίαση, περιοριζόμενος στην πολιτική συζήτηση που έγινε, με τον ίδιο να μιλά για δημοκρατικό συνέδριο, ηλεκτρονικό μητρώο και αδιάβλητες διαδικασίες, για Συνταγματική Αναθεώρηση για την οποία θα πρέπει να καταθέσουν ρηξικέλευθες προτάσεις, αφού αφορά πρωτίστως το πώς θα είναι αύριο η κοινωνία, αλλά και για θέματα τρέχουσας επικαιρότητας. Στο θέμα της ΓΣΕΕ για παράδειγμα, υποστήριξε ότι καλώς έκαναν στην Χαριλάου Τρικούπη και ανέστειλαν την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου, σημειώνοντας όμως με νόημα ότι όποια απόφαση πάρουν επ’ αυτού, θα πρέπει να την τηρούν για όλα όσα θα ακολουθήσουν.

Για μια πολύ καλή πολιτική συζήτηση που έγινε μετά από πολύ καιρό μιλούσε λίγο μετά από τη συνεδρίαση η Άννα Διαμαντοπούλου, που επέμεινε ότι χρειάζονται στρατηγική για το πού πάνε ως κόμμα με βάση τα κοινά στα οποία θέλουν να απευθυνθούν, κάτι που θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας την ερχόμενη εβδομάδα. Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ μίλησε ακόμα για την ανάγκη να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, πιθανώς και το εκλογικό σύστημα και να υπάρξει διαφάνεια παντού, σε όλους τους οργανισμούς και σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Ενόψει συνεδρίου, δε, ζήτησε και εκείνη ηλεκτρονικό μητρώο, ενώ τάχθηκε υπέρ των ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων.

Για θητείες στις κυβερνήσεις και άλλες θέσεις εξουσίας, φέρεται να μίλησε ο Κώστας Τσουκαλάς, που υπερασπίστηκε τη διαδικασία διεύρυνσης του κόμματος. Ο ίδιος έκανε λόγο για «μονομέτωπο» αγώνα του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ και τοποθετήθηκε επί των προτάσεων του κόμματος για την Συνταγματική Αναθεώρηση.

Την ανάγκη το κόμμα να αποφασίσει μόνο του για τη στάση του στη Συνταγματική Αναθεώρηση τόνισε από την πλευρά της η Νάντια Γιαννακοπούλου, εναντιόμενη στο να προκύψει η όποια απόφαση επί του θέματος σε ένα τραπέζι με άλλα κόμματα. Η ίδια, ζήτησε, επιπλέον, να αλλάξει η απόφαση για την κατανομή συνέδρων.

Ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει καθαρό στόχο τη νίκη και την ανατροπή της ΝΔ, με ενιαία στάση παντού, από τα συνδικάτα ως τα επιμελητήρια και την Αυτοδιοίκηση, υποστήριξε ο Μιχάλης Κατρίνης, ξορκίζοντας κάθε ενδεχόμενο συνδιοίκησης με τη ΝΔ. «Δεν μπορεί, πλέον, να γίνεται ανεκτό στελέχη μας να συναγελάζονται πολιτικά και να εξυπηρετούν πολιτικές αποφάσεις ή πρωτοβουλίες της ΝΔ», φέρεται να είπε, ζητώντας αντίθετα να αρχίσει η προγραμματική συζήτηση με προοδευτικά κόμματα επί τη βάση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.