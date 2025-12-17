Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζονται, ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου την εισφορά του ΕΛΓΑ

«Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει κόκκινο»
Το σήμα του ΠΑΣΟΚ
EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

Για εμπαιγμό των αγροτών κατηγορεί την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, σε δήλωσή του σήμερα Τετάρτη (17.12.25) για το αλαλούμ με τα επιδόματα που καταβλήθηκαν χθες.

Σε κάποιους λογαριασμούς αγροτών με τα επιδόματα που δόθηκαν χθες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πιστώθηκαν τα χρήματα αλλά ο ΕΛΓΑ «δέσμευσε» ποσά. Με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για «επιτελικό μπάχαλο».

 «Η κυβέρνηση χθες εξήγγειλε την καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και των ποσών της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης. Αντί να το υλοποιήσει, όχι μόνο δεν κατέβαλε τα ποσά αλλά προχώρησε στην παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς του ΕΛΓΑ από τις καταθέσεις των δικαιούχων αγροτών πριν πιστωθούν τα παραπάνω οφειλόμενα ποσά», τονίζει στη δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

«Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου. Σήμερα το πρωί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με δελτία Τύπου προσπαθεί να δικαιολογηθεί και να ρίξει την ευθύνη αποκλειστικά στον τεχνικό σύμβουλο», επισημαίνει.

Και καταλήγει: «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει κόκκινο».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
210
163
161
78
68
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
«Χαμόγελα» στο ΠΑΣΟΚ για την παρουσία Ανδρουλάκη στη Βουλή: Η «ανακύκλωση» επιδομάτων, οι «Μεσσίες» και το κρασάκι στην Καισαριανή
Στη Χαριλάου Τρικούπη περιγράφουν την ομιλία Ανδρουλάκη ως αυτή που κατάφερε να παρουσιάσει τη μεγάλη εικόνα, αυτή που εξηγούσε ότι μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης, η οικονομία θα μπει σε τροχιά στασιμότητας
Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Τσίπρας: «Όποιος εμμένει στο αριστερόμετρο και στα λάθη των άλλων, δεν έχει ψελλίσει τα δικά του λάθη»
Ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε την ανάγκη για ένα «σοκ εμπιστοσύνης» και για μια «μεγάλη αλλαγή ηθικών κανόνων και πολιτικών συσχετισμών», προκειμένου «να αλλάξει πορεία η χώρα»
Αλέξης Τσίπρας
27
Newsit logo
Newsit logo