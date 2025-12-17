ΠΑΣΟΚ: Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζονται, ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου την εισφορά του ΕΛΓΑ

Για εμπαιγμό των αγροτών κατηγορεί την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, σε δήλωσή του σήμερα Τετάρτη (17.12.25) για το αλαλούμ με τα επιδόματα που καταβλήθηκαν χθες.

Σε κάποιους λογαριασμούς αγροτών με τα επιδόματα που δόθηκαν χθες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πιστώθηκαν τα χρήματα αλλά ο ΕΛΓΑ «δέσμευσε» ποσά. Με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για «επιτελικό μπάχαλο».

«Η κυβέρνηση χθες εξήγγειλε την καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και των ποσών της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης. Αντί να το υλοποιήσει, όχι μόνο δεν κατέβαλε τα ποσά αλλά προχώρησε στην παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς του ΕΛΓΑ από τις καταθέσεις των δικαιούχων αγροτών πριν πιστωθούν τα παραπάνω οφειλόμενα ποσά», τονίζει στη δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

«Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου. Σήμερα το πρωί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με δελτία Τύπου προσπαθεί να δικαιολογηθεί και να ρίξει την ευθύνη αποκλειστικά στον τεχνικό σύμβουλο», επισημαίνει.

Και καταλήγει: «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει κόκκινο».