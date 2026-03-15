ΠΑΣΟΚ: Παράταση στις εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων – Συμμετοχή άνω των 150.000 πολιτών δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Μεγάλη είναι η συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ με την ΕΔΕΚΑΠ να αποφασίσει την παράταση της διαδικασίας μέχρι τις 8 το βράδυ της Κυριακής (15/03/2026).

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι με βάση την αξιολόγηση των δεδομένων από τις εφορευτικές επιτροπές εκτιμάται ότι η συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ θα υπερβεί τους 150.000 ψηφοφόρους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εικόνες του Orange Press Agency δείχνουν ουρές σε Χαριλάου Τρικούπη και στο Περιστέρι και το απόγευμα.

Να σημειωθεί ότι στο Περιστέρι η προσέλευση ήταν τόσο μεγάλη που φάνηκε ότι οι δύο κάλπες που είχαν στηθεί δεν ήταν αρκετές.

με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές και να υπάρχουν καθυστερήσεις και μικρές εντάσεις ανάμεσα σε φίλους του ΠΑΣΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, με τη βοήθεια νέων εθελοντών η κατάσταση εξομαλύνθηκε.