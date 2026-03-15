ΠΑΣΟΚ: Παράταση στις εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων – Συμμετοχή άνω των 150.000 πολιτών δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον 120.000 άτομα έχουν ψηφίσει για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο προσεχές Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Στιγμιότυπο από τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την ανάδειξη 4.000 συνέδρων / (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)

Μεγάλη είναι η συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ με την ΕΔΕΚΑΠ να αποφασίσει την παράταση της διαδικασίας μέχρι τις 8 το βράδυ της Κυριακής (15/03/2026).

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι με βάση την αξιολόγηση των δεδομένων από τις εφορευτικές επιτροπές εκτιμάται ότι η συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ θα υπερβεί τους 150.000 ψηφοφόρους.

Οι εικόνες του Orange Press Agency δείχνουν ουρές σε Χαριλάου Τρικούπη και στο Περιστέρι και το απόγευμα.

Να σημειωθεί ότι στο Περιστέρι η προσέλευση ήταν τόσο μεγάλη που φάνηκε ότι οι δύο κάλπες που είχαν στηθεί δεν ήταν αρκετές.

με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές και να υπάρχουν καθυστερήσεις και μικρές εντάσεις ανάμεσα σε φίλους του ΠΑΣΟΚ.

Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, με τη βοήθεια νέων εθελοντών η κατάσταση εξομαλύνθηκε.

