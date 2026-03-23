ΠΑΣΟΚ: Παρέμβαση του Μιχάλη Κατρίνη ενόψει Συνεδρίου με έξι προτάσεις – «Καθαρή στρατηγική, επιστροφή στις ρίζες μας»

Με παρέμβαση έξι σημείων ενόψει του επικείμενου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, ο Μιχάλης Κατρίνης θέτει το πολιτικό και οργανωτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο, κατά την εκτίμησή του, θα πρέπει να κινηθεί το κόμμα το επόμενο διάστημα. Ο βουλευτής Ηλείας υποστηρίζει ότι το συνέδριο οφείλει να αποτελέσει αφετηρία για τη διαμόρφωση μιας νέας κοινωνικής και δημοκρατικής πλειοψηφίας, ικανής να οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή και εκλογική νίκη.

Ο Μιχάλης Κατρίνης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη το συνέδριο να αποκτήσει σαφές πολιτικό περιεχόμενο και να λάβει καθαρές αποφάσεις για τα μεγάλα ζητήματα, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο να εγκλωβιστεί η διαδικασία σε εσωκομματικούς συσχετισμούς και «μάχες μηχανισμών». Κατά τον ίδιο, μόνο εάν σταλεί ένα καθαρό πολιτικό μήνυμα προς την κοινωνία θα μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να πείσει ότι διεκδικεί με αξιώσεις τον ρόλο της επόμενης κυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως προς τη στρατηγική του κόμματος, ασκεί κριτική στη γραμμή του «διεμβολισμού» της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι δεν απέδωσε, και εισηγείται επιστροφή στις ιδρυτικές πολιτικές αναφορές του ΠΑΣΟΚ, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό, προκρίνει ένα ισχυρό κράτος στα δημόσια αγαθά, παραγωγική ανασυγκρότηση με έμφαση στην περιφέρεια, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, φορολογική δικαιοσύνη, ανάσχεση της ασυδοσίας των funds και μια πατριωτική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

Ο Μιχάλης Κατρίνης εισηγείται, επίσης, το ΠΑΣΟΚ να οργανωθεί ως «κυβέρνηση εν αναμονή», παρουσιάζοντας εγκαίρως το μοντέλο διακυβέρνησης, τις βασικές πολιτικές του προτεραιότητες και τα στελέχη που θα κληθούν να τις υπηρετήσουν. Στο ίδιο πλαίσιο, θέτει ως σαφή εκλογικό στόχο την κατάκτηση της πρώτης θέσης, προτείνοντας ουσιαστικά μια «ρήτρα πρώτης εντολής»: εάν το ΠΑΣΟΚ αναδειχθεί πρώτο κόμμα, να αναλάβει την πρωτοβουλία για τον σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης· σε διαφορετική περίπτωση, να παραμείνει στην αντιπολίτευση.

Παράλληλα, τάσσεται υπέρ ενός προγραμματικού διαλόγου με κοινωνικούς φορείς και πολιτικές δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, με ορίζοντα μια ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία, υπό την προϋπόθεση όμως της εκλογικής πρωτιάς του ΠΑΣΟΚ. Τέλος, δίνει έμφαση στην εσωκομματική λειτουργία, ζητώντας ένα κόμμα ενωμένο, συλλογικό και θεσμικά θωρακισμένο, με τακτική λειτουργία των οργάνων, σταθερούς κανόνες, λογοδοσία και σαφείς ασφαλιστικές δικλίδες απέναντι σε φαινόμενα ευκαιριακής συμμετοχής ή συνδιοίκησης με τη Νέα Δημοκρατία σε άλλους θεσμικούς χώρους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του Μιχάλη Κατρίνη

Με αίσθημα ευθύνης για την παράταξή μας, για το ΠΑΣΟΚ που συζητά με θάρρος και ειλικρίνεια, καταθέτω σήμερα 6 προτάσεις ενόψει του Συνεδρίου μας.

Συνέδριο ουσίας και καθαρών αποφάσεων

Το συνέδριο, το ανώτατο όργανο του κινήματος, έχει την υποχρέωση να συζητήσει για όλα τα μεγάλα ζητήματα: που θα οδηγήσουμε τη χώρα, ποιους θέλουμε να εκφράσουμε, τι παράταξη θέλουμε, ποια πολιτική θα εφαρμόσουμε, με ποιες συνέργειες θα το πετύχουμε. Από τη δική μας πρόταση για μια κυβέρνηση με προοδευτική ατζέντα, μέχρι την στρατηγική και την πολιτική μας φυσιογνωμία. Πλούτος δεν είναι η σιωπή, αλλά η άποψη, η θέση, η απόφαση.

Καθαρή στρατηγική, επιστροφή στις ρίζες μας.

Να βάλουμε τέλος στο ΠΑΣΟΚ του «δεύτερου ρόλου», να γίνουμε ξανά πρωταγωνιστές.

Σήμερα, η «κοινωνία των 2/3» δημιουργεί νέους «μη προνομιούχους» που αναζητούν πολιτική έκφραση.

Τους εργαζόμενους που ο μισθός τους τελειώνει στα μέσα του μήνα. Τους νέους που δυσκολεύονται να κάνουν σχέδια για τη ζωή τους. Τους αγρότες που παλεύουν να μείνουν στην ύπαιθρο. Τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πιέζονται από χρέη, έλλειψη ρευστότητας, καρτέλ. Τους πολίτες που βλέπουν την εκπαίδευση να μένει εκτός εποχής και την υγεία τους να εξαρτάται όλο και περισσότερο από την οικονομική τους δυνατότητα.

Για αυτούς πρέπει να μιλήσουμε.

Αυτοί πρέπει να μας ακούσουν ξανά.

Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να οργανωθεί ως κυβέρνηση εν αναμονή.

Συγκεκριμένο κυβερνητικό μοντέλο, βασικές προτεραιότητες και ομάδα στελεχών που μπορεί να εφαρμόσει πολιτικές άμεσα.

Το ΠΑΣΟΚ θέτει ως στόχο τη νίκη στις εκλογές, αλλιώς μένει στην αντιπολίτευση

Το συνέδριο θα πρέπει να δεσμευτεί για μια ρήτρα πρώτης εντολής. Αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις επόμενες εκλογές, τότε αναλαμβάνει την πρωτοβουλία σχηματισμού προοδευτικής κυβέρνησης. Αν οι πολίτες δεν μας δώσουν την πρώτη θέση στις εκλογές, τότε το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην αντιπολίτευση.

Προγραμματικός διάλογος με φορείς και κόμματα

Απέναντι σε μια Νέα Δημοκρατία που θέλει το ΠΑΣΟΚ απομονωμένο, χωρίς συνομιλητές και δυνητικούς συμμάχους, άρα χωρίς δυνατότητα κυβερνητικών συνεργασιών την επόμενη μέρα, το ΠΑΣΟΚ οφείλει να ξεκινήσει διάλογο με φορείς και προοδευτικά κοινοβουλευτικά κόμματα πάνω σε τρεις αρχές:

να είναι προγραμματικός

να είναι κοινωνικά γειωμένος

να θεμελιώνεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο του ΠΑΣΟΚ.

Με βάση αυτές τις αρχές, ο διάλογος οφείλει να καταλήξει στις μεγάλες προτεραιότητες για την χώρα, για τις οποίες θα αναζητήσουμε ευρύτερη συνεννόηση και στήριξη, ενώνοντας και πολλαπλασιάζοντας δυνάμεις.

ΠΑΣΟΚ ενωμένο, δημοκρατικό, συλλογικό

Ένα κόμμα που θέλει να πείσει την κοινωνία ότι μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα, πρέπει πρώτα να αποδείξει ότι λειτουργεί σωστά το ίδιο.

Γι’ αυτό προτείνω:

Τακτική συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής τουλάχιστον μία φορά ανά δίμηνο και του Πολιτικού Συμβουλίου μία φορά ανά δεκαπέντε ημέρες.

Δικαίωμα έκτακτης σύγκλησης των κομματικών οργάνων με αίτημα του 1/3 των μελών τους.

Τακτικό απολογισμό και λογοδοσία κάθε οργάνου, των τομέων και των στελεχών σε ειδική συνεδρίαση.

Ασυμβίβαστο ανάμεσα στην ιδιότητα του μέλους της ΚΠΕ και τη συμμετοχή σε όργανα διοίκησης (αυτοδιοικητικά , συλλογικά, συνδικαλιστικά, επιμελητηριακά) με διοικήσεις όπου ο πρόεδρος είναι επώνυμο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

Ασυμβίβαστο μεταξύ θέσης μέλους ΚΠΕ και έμμισθης θέσης στο κόμμα ή την Κ.Ο., πλην όσων ήδη προβλέπονται στο καταστατικό του κινήματος.

Σταθεροί κανόνες λειτουργίας, ώστε οποιεσδήποτε αλλαγές να απαιτούν πλειοψηφία 2/3 του Συνεδρίου για την άμεση εφαρμογή τους, όπως ακριβώς ισχύει στην κοινοβουλευτική πρακτική.

Μητρώο μελών για όλες τις διαδικασίες του κινήματος που θα «κλείνει» έγκαιρα πριν τις ψηφοφορίες. Όχι στα μέλη και τις ψηφοφορίες μίας χρήσης.

Συνέδρια ανά περιφέρεια που θα πάρουν αποφάσεις και θα εκλέξουν όργανα που θα χαράσσουν πολιτική σε επίπεδο περιφέρειας.

Το Συνέδριο αποτελεί την κορυφαία έκφραση του κινήματος, το πραγματικό πεδίο λήψης αποφάσεων, την απαρχή για την πορεία της νίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Με ανοικτή συζήτηση, ενότητα, αλληλεγγύη, πίστη στο στόχο και διαρκή αγώνα θα τα καταφέρουμε.

Για ένα ανοικτό, πολυσυλλεκτικό και πλειοψηφικό ΠΑΣΟΚ.

Για μια σύγχρονη, αυτοδύναμη και παραγωγική Ελλάδα.

Για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες