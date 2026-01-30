ΠΑΣΟΚ προς στελέχη: «Μην εγκλωβίζεστε» στη συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις, δεν αφορά την κοινωνία

Οδηγίες προς ναυτιλομένους, δίνουν οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη, καθώς παρατηρούν ότι συχνά πυκνά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και τα πλέον κορυφαία, εγκλωβίζονται σε μία μίζερη συζήτηση γύρω από τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων και τα υπό ίδρυση κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα.

Δεν είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ δε λαμβάνουν υπόψη όλα τα παραπάνω ως σημαντικές παραμέτρους που θα πρέπει να «διαβάζονται» αναλυτικά και να αναλύονται σχολαστικά. Είναι ότι θεωρούν πως όταν ανακυκλώνονται συνεχώς τέτοιες συζητήσεις για τις δημοσκοπήσεις, διαμορφώνεται μία ατζέντα που δεν αφορά την κοινωνία, παρά μόνον τον μικρόκοσμο λίγων ανθρώπων που ανήκουν ίσως στα κόμματα αυτά ή αρέσκονται στο να ακούν πολιτικές αναλύσεις.

«Εμείς δεν είμαστε εδώ για να σχολιάζουμε τα λεγόμενα της Μαρίας Καρυστιανού ή του Αλέξη Τσίπρα, ούτε καν το αν και πότε θα ιδρύσουν κόμμα, αν και σε μερικά πράγματα επιβεβαιωνόμαστε από τον χρόνο», λένε με νόημα συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφερόμενοι μεταξύ άλλων και στη διαρροή ότι η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για το οποίο τόσο πολύ μελάνι χύθηκε, δε θα πρέπει να αναμένεται πριν από τον Μάιο. «Το μόνο κόμμα που έχει ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, το στελεχιακό δυναμικό και την απαραίτητη εμπειρία, ώστε να φέρει την πολιτική αλλαγή, είναι το ΠΑΣΟΚ», λένε, καλώντας τα στελέχη τους να εστιάσουν σε αυτό και στην επικοινωνία των προγραμματικών τους θέσεων στο ευρύ κοινό.

Ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ήδη αρχίσει να το κάνει και θα εξακολουθήσει στο ίδιο μοτίβο επισκέψεων που υιοθέτησε τις τελευταίες εβδομάδες, ξεκινώντας από το Μοσχάτο και συνεχίζοντας σε άλλες περιοχές της Αττικής, όπου επισκέπτεται τοπικούς φορείς, την αγορά κάθε δήμου, μιλά με πολίτες, τους σφίγγει το χέρι και τελικά απευθύνει και μία μικρή ομιλία σε όσους βρεθούν στο προκαθορισμένο σημείο του ραντεβού.

Το ίδιο θα κάνει και στην περιφέρεια, όπου κρίνεται κάθε φορά ότι χρειάζεται. Ήδη, αυτές τις ημέρες θα είχε ταξιδέψει στην Βόρεια Ελλάδα, με στόχο την επικοινωνία και εκεί του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, τακτική στην οποία ο ίδιος πιστεύει πολύ, αλλά το πένθος που προκάλεσαν οι δύο τραγωδίες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα και σε δρόμο της Ρουμανίας, ανέβαλε το προγραμματισμένο ταξίδι του.

Σε κάθε περίπτωση, η Χαριλάου Τρικούπη καλεί τα στελέχη της, ιδιαίτερα όσα από αυτά έχουν βήμα σε κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς, να εστιάσουν στις θέσεις του κόμματος, δείχνοντας και την υπεροπλία του σε πολλές σημαντικές για την καθημερινότητα των πολιτών θεματικές (από το κυκλοφοριακό και το στεγαστικό, ως την ακρίβεια και την αντιμετώπισή της) και να επικοινωνήσουν το μήνυμα ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, που στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι επιθυμούν σχεδόν επτά στους δέκα πολίτες. Δεν είναι τυχαίο ότι με κάθε ευκαιρία διαμηνύουν ότι οι υπόλοιπες ψήφοι, και δη εκείνες σε κόμματα διαμαρτυρίας που ευαγγελίζονται αλλά δεν μπορούν να φέρουν την πολιτική αλλαγή, δεν είναι τίποτα άλλο από μία ‘ευγενική χορηγία’ στη ΝΔ. Και όσο περνά από το χέρι τους, θα την αποτρέψουν.