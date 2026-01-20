ΠΑΣΟΚ: Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ – Ο οδικός χάρτης για το Συνέδριο και οι διαφωνίες

Τον οδικό χάρτη του συνεδρίου, αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει προσδιορίσει τον χρόνο διεξαγωγής του στα τέλη Μαρτίου, αλλά να μένουν ακόμα πολλά να γίνουν ως τότε και πάντως να δέχεται κριτική στο εσωτερικό του κόμματος για τη συχνότητα συνεδρίασης των σχετικών οργάνων. Ενδεικτικό είναι ότι η σημερινή είναι η δεύτερη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ από τη σύστασή της και η πρώτη για το 2026.

Το όργανο πάντως συγκαλείται εν μέσω διαφωνιών για το αντικείμενο των όσων θα κληθεί να αποφασίσει το συνέδριο, με τον Χάρη Δούκα να έχει ζητήσει αφενός προκριματικές εκλογές για τη συγκρότηση ψηφοδελτίων, κάτι που αρνήθηκε δημόσια ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφετέρου ψήφισμα και συνεδριακή απόφαση για τη μη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, μετά από τις επικείμενες εθνικές εκλογές.

Και ενώ και σε αυτή την πρόταση είναι αρνητική η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, που πάντως διαρρηγνύει τα ιμάτιά της ότι «πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ δε γίνεται», άλλα στελέχη του κόμματος έχουν αρχίσει να ψάχνουν τρόπους για να αποφευχθεί η γιγάντωση της κόντρας. Ήδη, ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος, για παράδειγμα, Λευτέρης Καρχιμάκης, πρότεινε το όλο ζήτημα, επί του οποίου στην πραγματικότητα ουδείς διαφωνεί, να ενταχθεί στο κείμενο θέσεων, κάτι που πάντως θα πρέπει να εξετάσουν πώς θα μπορούσε να γίνει και αν θα ικανοποιούσε την πλευρά Δούκα.

Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκαθάρισε χθες Δευτέρα 19.01.2026, ότι η προσυνεδριακή διαδικασία του ΠΑΣΟΚ θα είναι ανοιχτή και για άλλους ανθρώπους που έχουν κοινές αγωνίες μαζί τους. Κοινώς, θα μπορούν να συμμετάσχουν, να πουν την άποψή τους, και αν θέλουν, ακόμα και να συμμετέχουν στο συνέδριό τους, ώστε να γίνει ένα ανοικτό συνέδριο και μαζί ένα κοινωνικό και πολιτικό γεγονός.

Όσο για τις εθνικές εκλογές, έθεσε (Ράδιο Θεσσαλονίκη) το δικό του διακύβευμα, υποστηρίζοντας ότι «στις εκλογές ψηφίζουμε κυβέρνηση», οπότε αν οι πολίτες θέλουν κυβέρνηση με πολιτική αλλαγή και σταθερότητα, με πρόγραμμα και λύσεις, τότε «το ΠΑΣΟΚ έχει και προοδευτικό λόγο και πρόγραμμα και λύσεις και τα πρόσωπα που μπορούν να τα υλοποιήσουν», όπως διαβεβαίωσε.

Επιχειρώντας δε, να αποδομήσει το εκλογικό δίλημμα της ΝΔ περί σταθερότητας με κυβέρνηση ΝΔ ή χάους, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι δεν είναι σταθερότητα η αποδοχή της διαφθοράς και η αντιμετώπιση του κράτους ως λάφυρο από τη ΝΔ, ή η κατάρρευση του κοινωνικού κράτους και η ακρίβεια στα ύψη.

Το στίγμα των εκλογικών διλημμάτων που θα θέσει στην πορεία προς τις κάλπες αναμένεται να δώσει και στη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας το μεσημέρι, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι θα απευθύνει εκ νέου προσκλητήριο σε όσους ενστερνίζονται τις αρχές, τις αξίες και τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να δώσουν από κοινού τον αγώνα. Τα βλέμματα όλων, όμως, είναι στραμμένα στην τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη σήμερα και για έναν ακόμα λόγο.

Γιατί ναι μεν, αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η ΝΔ και στόχος της η πρωτιά στις εθνικές εκλογές, ωστόσο όλοι θέλουν να ξέρουν τη στάση που θα κρατήσει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και το υπό ίδρυση κόμμα του, αλλά και απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού που επίσης ιδρύει πολιτικό σχεδιασμό. Με τους πάντες, σε κάθε περίπτωση, να έχουν ξεκαθαρίσει ότι ως πολιτικός θα κριθεί για τις θέσεις που θα εκφράσει η κυρία Καρυστιανού, χθες πήραμε μία πρώτη γεύση όταν σύσσωμο το ΠΑΣΟΚ απάντησε είτε συνολικά είτε κατά μόνας σε όσα είπε περί αμβλώσεων που είναι θέμα… δημόσιας διαβούλευσης κατά την ίδια, θυμίζοντας μεταξύ πολλών άλλων ότι το ζήτημα των αμβλώσεων έχει κλείσει με νόμο από το 1986 και την κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου ακόμα, κυρίως όμως ότι δεν μπορεί κανείς να σκέφτεται πισωγυρίσματα σε θέματα δικαιωμάτων των γυναικών.