ΠΑΣΟΚ: Στο διαδίκτυο σήμερα τα κείμενα διαλόγου ενόψει του Συνεδρίου – Στόχος του Νίκου Ανδρουλάκη η πολιτική αλλαγή

Στην τελική ευθεία για το Συνέδριο του Μαρτίου, μπαίνει το ΠΑΣΟΚ. Για του λόγου το αληθές, εντός της ημέρας αναμένεται να αναρτηθούν προς διαβούλευση στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος digitalsociety.gr, τα κείμενα διαλόγου στον δρόμο προς το συνέδριο. Πρόκειται μεταξύ άλλων, για την πολιτική διακήρυξη, το πρόγραμμα και τις θέσεις του κόμματος, το καταστατικό κ.ο.κ.

Μέχρι τις 15 Μαρτίου, θα μπορεί όποιος το επιθυμεί, είτε πρόκειται για στέλεχος, μέλος, φίλο του ΠΑΣΟΚ ή και οποιονδήποτε άλλο πολίτη εκτός κόμματος, να τοποθετείται επ’ αυτών, και να προτείνει τις δικές του αλλαγές, προσθήκες ή περικοπές. Αμέσως μετά, τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα αντληθούν από τις αρμόδιες ομάδες δουλειάς του ΠΑΣΟΚ και θα τύχουν της αναγκαίας επεξεργασίας, προκειμένου να εμπλουτιστούν τα αντίστοιχα κείμενα με θέσεις και ιδέες που θα κριθούν ενδιαφέρουσες, ρεαλιστικές και αξιοποιήσιμες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος για το ΠΑΣΟΚ είναι ένας, η πολιτική αλλαγή. Και τον τρόπο προς την επίτευξή του, περιέγραψε ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Έστω και με μία ψήφο διαφορά, αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, φεύγει η ΝΔ από την κυβέρνηση. Άρα πετύχαμε την πολιτική αλλαγή», είπε μιλώντας στον Real FM και εξηγώντας πώς μετά θα σχηματιστεί κυβέρνηση.

«Ο ελληνικός λαός επιλέγει τους συσχετισμούς και εμείς επιλέγουμε ποιοι σέβονται το πρόγραμμά μας», είπε, εκτιμώντας ότι «το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις: είναι το κόμμα απέναντι στη συντήρηση, ο προοδευτικός πόλος».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη διεύρυνσης του κόμματος προς τα αριστερά και το κέντρο, αλλά απαντά και σε όσους μιλούν για “κοινό μέτωπο” απέναντι στη συντήρηση, υπονοώντας κοινό ψηφοδέλτιο με άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης. «Η αγωνία να υπάρξει ένα μέτωπο απέναντι στη ΝΔ υπάρχει, αλλά πώς αποτυπώνεται; Μέσα από πολιτικές πρωτοβουλίες και όχι μέσα από παιχνίδια του παρασκηνίου», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επαναλαμβάνοντας πως είναι ειλημμένη απόφασή του να μη συμμετέχει σε τέτοια.

Πιστός τέλος, παραμένει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και στην απόφασή του να αναστείλει την κομματική ιδιότητα οποιουδήποτε στελέχους του κόμματος ερευνάται για οποιαδήποτε παρατυπία, εωσότου αθωωθεί. Την ίδια ώρα όμως, στην Χαριλάου Τρικούπη δε θα δεχθούν συμψηφισμούς που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, όπως λένε, αφού κανένα στέλεχός τους δεν αξιοποίησε οποιαδήποτε “πολιτική πλάτη” για να κάνει οτιδήποτε από αυτά που κατηγορείται. Περνούν μάλιστα στην αντεπίθεση, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Τώρα καταλάβαμε γιατί η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της με non paper που ζητούσε να υπερπροβληθεί η περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου ενός δημοσίου υπαλλήλου επειδή είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ. Γιατί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠ ερχόταν τσουνάμι για το επιφανές “γαλάζιο” στέλεχος στο Ηράκλειο της Κρήτης, Μύρωνα Χιλεντζάκη, ο οποίος έλυνε και έδενε δίπλα στους υπουργούς της κυβέρνησης», λένε, θυμίζοντας αφενός ότι η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μιλά για απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων 8 εκατομμυρίων ευρώ, αφετέρου ότι η ΝΔ δεν τον έχει διαγράψει ακόμα…