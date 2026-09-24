Πολιτική

Κυβερνητικές πηγές για Ερντογάν: Να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς

«Οι δηλώσεις Ερντογάν κινήθηκαν σε μία διαφορετική κατεύθυνση από το πρόσφατο παρελθόν» προσθέτουν οι ίδιες ελληνικές πηγές
Το Μέγαρο Μαξίμου
Το Μέγαρο Μαξίμου / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος
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Aνώτατη κυβερνητική πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη για τα όσα είπε νωρίτερα την Πέμπτη (24.09.2026) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι «οι σημερινές δηλώσεις του για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε για τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ότι «είμαστε γείτονες. Είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία, να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό, αυτή τη στιγμή, είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς».

Νωρίτερα, ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία δεν αποτελεί εχθρό της Ελλάδας, αλλά έναν γείτονα και σύμμαχο στο πλαίσιο του NATO. Όπως επισήμανε ο Τούρκος Πρόεδρος, οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και εξαιρετικά σημαντικές για να εργαλειοποιούνται προεκλογικά.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι η Άγκυρα «δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον για την εσωτερική πολιτική σκηνή της Ελλάδας», τις εκλογές ή τις όποιες αλλαγές στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. «Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», συμπλήρωσε.

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