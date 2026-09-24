Πολιτική

Χρυσοχοΐδης για την υπόθεση Μαζωνάκη: Η Αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα – Ανακτήθηκαν σβησμένα μηνύματα και φωτογραφίες

Ξεκαθάρισε ακόμη ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει στην ΕΛ.ΑΣ. καταγγελίες για άλλα ιατρεία που να παρουσιάζουν αντίστοιχη παράνομη δραστηριότητα
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
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Στην πορεία των ερευνών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο Action24.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως η ΕΛ.ΑΣ. κινήθηκε άμεσα και έχει ήδη παραδώσει στη Δικαιοσύνη σημαντικό όγκο στοιχείων, που θα βοηθήσουν στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ειδικότερα ανέφερε ότι η Υποδιεύθυνση Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών συγκέντρωσε και παρέδωσε στον ανακριτή τα πρώτα αποδεικτικά στοιχεία της έρευνας.

Όπως εξήγησε, πλέον τον πρώτο λόγο έχει ο ανακριτής, ο οποίος θα καθορίσει τα επόμενα βήματα και θα δώσει τις απαραίτητες εντολές. Στη συνέχεια, η έρευνα θα περάσει στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. και στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Ο υπουργός τόνισε ότι η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει γρήγορα, εφόσον δίνονται εγκαίρως και οι απαραίτητες δικαστικές άδειες για την άρση του απορρήτου.

«Όπως είδατε, τα πρώτα στοιχεία, με σβησμένα μηνύματα, φωτογραφίες κ.λπ., ανακτήθηκαν πολύ γρήγορα και δόθηκαν στον ανακριτή, ο οποίος έτσι μπόρεσε να στοιχειοθετήσει την πρώτη φάση κατηγορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για τα άλλα ιατρεία

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ακόμη ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει στην ΕΛ.ΑΣ. καταγγελίες για άλλα ιατρεία που να παρουσιάζουν αντίστοιχη παράνομη δραστηριότητα.

Όπως σημείωσε, οι σχετικοί έλεγχοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και, κατά περίπτωση, της Αρχής Διαφάνειας.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η Αστυνομία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Δικαιοσύνη και να παρέχει όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα.

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