Μητσοτάκης και Νετανιάχου συναντήθηκαν στον ΟΗΕ – Συζήτηση για την ενέργεια και τριμερής Σύνοδο με Κύπρο

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ισραηλινός ομόλογός του Μπέντζαμιν Νετανιάχου συναντήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το κλίμα στη συνάντηση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ήταν πολύ θερμό με τους δυο πολιτικούς να ανταλλάσουν χειραψία και να αγκαλιάζονται μπροστά στις κάμερες.

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Ο Νετανιάχου τόνισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτισε την επιλογή της Ελλάδας να προμηθευτεί ισραηλινά αμυντικά συστήματα.

Netanyahu and Greek PM Mitsotakis met on the sidelines of the UN General Assembly. pic.twitter.com/ExMYk28wma — Open Source Intel (@Osint613) September 24, 2026

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις, τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και την προώθηση μιας νέας τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο.