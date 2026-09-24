Πολιτική

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 30,2% η Νέα Δημοκρατία, στις 14,4 μονάδες η διαφορά με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, στην 8η θέση η Μαρία Καρυστιανού - Εννιά κόμματα στη νέα Βουλή
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Ξεκάθαρα προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Metron Analysis στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στο 30,2% και ακολουθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 15,8%.

Στην τρίτη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ με 12,6% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,9%, το ΚΚΕ με 6,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,8% και η Φωνή Λογικής με 5,3%.

Πιο κάτω η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 4,4%, το ΜέΡΑ25 με 3,5%.

Εκτός Βουλής μένουν η Νίκη με 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5% και οι Δημοκράτες με 1,2%.

metron analysis

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία παραμένει στα ίδια με πρόθεση ψήφου 25,1%, η ΕΛΑΣ έχει 13,1% έναντι 14,1% τον Ιούνιο, το ΠΑΣΟΚ 10,5% (Ιούνιος 9,4%), ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε πολύ χαμηλά ποσοστά (1,2%), ενώ η Νέα Αριστερά δεν ξεπερνά ένα κατώφλι καταγραφής.

Η Ελπίδα για τη δημοκρατία έχει μια υποχώρηση στο 3,6%. Το ΚΚΕ σταθερό στο 5%, η Ελληνική Λύση με 5,7% έναντι 4,7% τον Ιούνιο, η Πλεύση Ελευθερίας με ελαφρά άνοδο το 4,9%, Φωνή Λογικής στο 4,4%, ενώ φαίνεται το ΜέΡΑ25 να περνά το κατώφλι του 3%.

metron analysis

Η απήχηση ενός πιθανού κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά

Η εκτίμηση είναι ότι ένα 5% δηλώνει πολύ πιθανό να ψηφίσει, άρα μια υπαρκτή βάση και ένα 8% ότι πιθανόν να ψηφίσει.

Η απήχηση αυτή αυξάνεται όσο δεξιότερα κινούμαστε στην πολιτική αυτοτοποθέτηση.

Αντίστοιχα η δημοσκόπηση δείχνει ότι ο κ. Σαμαράς παίρνει ψηφοφόρους από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ κυρίως.

metron analysis

Πώς καταγράφονται οι δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 35%, ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 33%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 32% και μετά ο Αλέξης Τσίπρας με 27%, ποσοστό θετικών γνωμών που έχει και η Μαρία Καρυστιανού.

metron analysis

Μητσοτάκης για καταλληλότερος πρωθυπουργός

Όμως, στην ερώτηση για το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ερώτηση διαφορετική και που δεν μετρά γενική δημοφιλία αλλά την εκτίμηση για την ικανότητα διακυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνει 30%, ο Αλέξης Τσίπρας 13%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 7%, ενώ ο «Κανένας» παραμένει ψηλά στο 25%.

metron analysis

Αρνητική αξιολόγηση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ως αποτέλεσμα η δημοσκόπηση δείχνει ότι η αξιολόγηση της κυβέρνησης παραμένει αρνητική, με το 66% να έχει αρνητική εντύπωση για το κυβερνητικό έργο και μόνο το 29% να έχει θετική.

metron analysis

Αυτό επεκτείνεται και σε μια αρνητική αξιολόγηση και του ίδιου του πρωθυπουργού και του τρόπου που ασκεί τα καθήκοντά του που φτάνει το 65% με μόνο το 31% να έχει θετική αποτίμηση.

metron analysis

Όμως, όπως και σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις αρνητική παραμένει η γνώμη και για το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς το 80% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έχει αρνητική γνώμη και μόνο το 12% – ένα ποσοστό που αναλογεί ουσιαστικά στη «στενή» εκλογική επιρροή του – έχει θετική.

metron analysis
metron analysis

Αυτή η αρνητική αποτίμηση επεκτείνεται και στο αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, για τον οποίο υπάρχουν 78% αρνητικές γνώμες, με τις θετικές να φτάνουν το 16%.

Βαθιά κοινωνική δυσαρέσκεια με επίκεντρο την ακρίβεια και την κατάσταση της οικονομίας

Η έντονη αποδοκιμασία για τις πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια αποτυπώνεται καταρχάς στο γεγονός ότι το 66% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση υποστηρίζουν ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση και μόνο το 29% προς τη σωστή.

metron analysis

Η αρνητική αυτή αποτίμηση επεκτείνεται και στην ατομική οικονομική και κοινωνική κατάσταση, με το 49% να υποστηρίζει ότι είναι σε χειρότερη κατάσταση, το 38% στην ίδια και μόνο το 13% να υποστηρίζει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση.

metron analysis

Ως προς τα προβλήματα που ιεραρχεί η κοινωνία στην κορυφή παραμένει η ακρίβεια με το 52% να την αναφέρει ως σημαντικό πρόβλημα και ακολουθεί η οικονομία που την αναφέρει το 34%.

metron analysisi

Στη συνέχεια είναι η κρίση θεσμών με 16%, η Εξωτερική πολιτική/ πόλεμοι με 13% και η διαφθορά με 10%.

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