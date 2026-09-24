Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 30,2% η Νέα Δημοκρατία, στις 14,4 μονάδες η διαφορά με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Ξεκάθαρα προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Metron Analysis στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στο 30,2% και ακολουθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 15,8%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην τρίτη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ με 12,6% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,9%, το ΚΚΕ με 6,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,8% και η Φωνή Λογικής με 5,3%.

Πιο κάτω η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 4,4%, το ΜέΡΑ25 με 3,5%.

Εκτός Βουλής μένουν η Νίκη με 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5% και οι Δημοκράτες με 1,2%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία παραμένει στα ίδια με πρόθεση ψήφου 25,1%, η ΕΛΑΣ έχει 13,1% έναντι 14,1% τον Ιούνιο, το ΠΑΣΟΚ 10,5% (Ιούνιος 9,4%), ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε πολύ χαμηλά ποσοστά (1,2%), ενώ η Νέα Αριστερά δεν ξεπερνά ένα κατώφλι καταγραφής.

Η Ελπίδα για τη δημοκρατία έχει μια υποχώρηση στο 3,6%. Το ΚΚΕ σταθερό στο 5%, η Ελληνική Λύση με 5,7% έναντι 4,7% τον Ιούνιο, η Πλεύση Ελευθερίας με ελαφρά άνοδο το 4,9%, Φωνή Λογικής στο 4,4%, ενώ φαίνεται το ΜέΡΑ25 να περνά το κατώφλι του 3%.

Η απήχηση ενός πιθανού κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά

Η εκτίμηση είναι ότι ένα 5% δηλώνει πολύ πιθανό να ψηφίσει, άρα μια υπαρκτή βάση και ένα 8% ότι πιθανόν να ψηφίσει.

Η απήχηση αυτή αυξάνεται όσο δεξιότερα κινούμαστε στην πολιτική αυτοτοποθέτηση.

Αντίστοιχα η δημοσκόπηση δείχνει ότι ο κ. Σαμαράς παίρνει ψηφοφόρους από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ κυρίως.

Πώς καταγράφονται οι δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 35%, ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 33%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 32% και μετά ο Αλέξης Τσίπρας με 27%, ποσοστό θετικών γνωμών που έχει και η Μαρία Καρυστιανού.

Μητσοτάκης για καταλληλότερος πρωθυπουργός

Όμως, στην ερώτηση για το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ερώτηση διαφορετική και που δεν μετρά γενική δημοφιλία αλλά την εκτίμηση για την ικανότητα διακυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνει 30%, ο Αλέξης Τσίπρας 13%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 7%, ενώ ο «Κανένας» παραμένει ψηλά στο 25%.

Αρνητική αξιολόγηση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ως αποτέλεσμα η δημοσκόπηση δείχνει ότι η αξιολόγηση της κυβέρνησης παραμένει αρνητική, με το 66% να έχει αρνητική εντύπωση για το κυβερνητικό έργο και μόνο το 29% να έχει θετική.

Αυτό επεκτείνεται και σε μια αρνητική αξιολόγηση και του ίδιου του πρωθυπουργού και του τρόπου που ασκεί τα καθήκοντά του που φτάνει το 65% με μόνο το 31% να έχει θετική αποτίμηση.

Όμως, όπως και σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις αρνητική παραμένει η γνώμη και για το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς το 80% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έχει αρνητική γνώμη και μόνο το 12% – ένα ποσοστό που αναλογεί ουσιαστικά στη «στενή» εκλογική επιρροή του – έχει θετική.

Αυτή η αρνητική αποτίμηση επεκτείνεται και στο αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, για τον οποίο υπάρχουν 78% αρνητικές γνώμες, με τις θετικές να φτάνουν το 16%.

Βαθιά κοινωνική δυσαρέσκεια με επίκεντρο την ακρίβεια και την κατάσταση της οικονομίας

Η έντονη αποδοκιμασία για τις πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια αποτυπώνεται καταρχάς στο γεγονός ότι το 66% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση υποστηρίζουν ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση και μόνο το 29% προς τη σωστή.

Η αρνητική αυτή αποτίμηση επεκτείνεται και στην ατομική οικονομική και κοινωνική κατάσταση, με το 49% να υποστηρίζει ότι είναι σε χειρότερη κατάσταση, το 38% στην ίδια και μόνο το 13% να υποστηρίζει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση.

Ως προς τα προβλήματα που ιεραρχεί η κοινωνία στην κορυφή παραμένει η ακρίβεια με το 52% να την αναφέρει ως σημαντικό πρόβλημα και ακολουθεί η οικονομία που την αναφέρει το 34%.

Στη συνέχεια είναι η κρίση θεσμών με 16%, η Εξωτερική πολιτική/ πόλεμοι με 13% και η διαφθορά με 10%.