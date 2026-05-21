Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Νίκος Δένδιας από Κέρκυρα: Χρέος μας η διατήρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας

Στις επετειακές εκδηλώσεις για την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συνέδεσε την ιστορική μνήμη με το σημερινό καθήκον απέναντι σε «οιεσδήποτε επιβουλές»
Νίκος Δένδιας, Κέρκυρα
Επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κέρκυρα για τον εορτασμό της 162ης επετείου ένωσης των Επτάνησων στην Ελλάδα (Πηγή φωτογραφίας: Χ / @NikosDendias)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με σαφές μήνυμα για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, ο Νίκος Δένδιας εκπροσώπησε την κυβέρνηση στην Κέρκυρα, στις εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, από την ιδιαίτερη πατρίδα του, έδωσε στην ιστορική επέτειο έντονο σημερινό αποτύπωμα, υπογραμμίζοντας ότι η μνήμη δεν είναι μόνο τελετουργία, αλλά και πολιτικό χρέος.

«Αυτό που μας διδάσκει πάντα η μνήμη είναι τι οφείλουμε εμείς οι σημερινοί Έλληνες», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη «να διατηρήσουμε την πατρίδα αλώβητη και την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως το Σύνταγμά μας ορίζει, ανεξάρτητα από τις οιεσδήποτε επιβουλές».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε λόγο για «μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή» που βρίσκεται στην Κέρκυρα, για να τιμήσει την επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με τη «μητέρα Ελλάδα». Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η ένωση αποτέλεσε επιλογή του επτανησιακού λαού, κάνοντας αναφορά στο δημοψήφισμα της εποχής.

Στον χαιρετισμό του, ο Νίκος Δένδιας συνέδεσε την ιστορική απόφαση των Επτανησίων με τη μετέπειτα συμμετοχή τους στους εθνικούς αγώνες, τονίζοντας ότι «έχυσαν ποταμούς αίματος» για την πατρίδα.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στον Λορέντζο Μαβίλη, ο οποίος σκοτώθηκε πολεμώντας στα βουνά της Ηπείρου, στους αδελφούς Δούσμανη, στον καπετάνιο του «Αβέρωφ» κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, αλλά και στον Ξενοφώντα Στρατηγό και στους νεκρούς του 10ου Συντάγματος Πεζικού.

 

Ο Νίκος Δένδιας παρακολούθησε, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, την επίδειξη του F-16 «ΖΕΥΣ», σε μια εικόνα υψηλού συμβολισμού για την ημέρα. Η παρουσία της Πολεμικής Αεροπορίας έδωσε στην επέτειο και αμυντική διάσταση, ενισχύοντας το μήνυμα που επέλεξε να εκπέμψει ο υπουργός Άμυνας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
150
123
89
79
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
«Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» – Live από τη Θεσσαλονίκη τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος
Η μητέρα της Μάρθης, θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, κάνει την επίσημη είσοδό της στην πολιτική σκηνή με εκδήλωση στο κατάμεστο «Ολύμπιον»
Κόμμα Καρυστιανού
«Καρφί» Κακλαμάνη σε Ανδρουλάκη για επιστολική ψήφο: «Ας ξέρουμε πόσες φορές την έχει χρησιμοποιήσει το κόμμα μας»
Ο πρόεδρος της Βουλής απάντησε στις αιχμές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ψηφοφορία στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, παραθέτοντας στοιχεία για τη χρήση της επιστολικής ψήφου από όλες τις ΚΟ
Νικήτας Κακλαμάνης
Παύλος Γερουλάνος για υποκλοπές: Η ΝΔ φωνάζει ένοχη, και το κάνει μόνη της
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έστειλε μήνυμα προγραμματικών συγκλίσεων, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΥΠ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας
Παύλος Γερουλάνος
Newsit logo
Newsit logo