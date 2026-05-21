Νίκος Δένδιας από Κέρκυρα: Χρέος μας η διατήρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας

Με σαφές μήνυμα για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, ο Νίκος Δένδιας εκπροσώπησε την κυβέρνηση στην Κέρκυρα, στις εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, από την ιδιαίτερη πατρίδα του, έδωσε στην ιστορική επέτειο έντονο σημερινό αποτύπωμα, υπογραμμίζοντας ότι η μνήμη δεν είναι μόνο τελετουργία, αλλά και πολιτικό χρέος.

«Αυτό που μας διδάσκει πάντα η μνήμη είναι τι οφείλουμε εμείς οι σημερινοί Έλληνες», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη «να διατηρήσουμε την πατρίδα αλώβητη και την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως το Σύνταγμά μας ορίζει, ανεξάρτητα από τις οιεσδήποτε επιβουλές».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε λόγο για «μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή» που βρίσκεται στην Κέρκυρα, για να τιμήσει την επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με τη «μητέρα Ελλάδα». Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η ένωση αποτέλεσε επιλογή του επτανησιακού λαού, κάνοντας αναφορά στο δημοψήφισμα της εποχής.

Στον χαιρετισμό του, ο Νίκος Δένδιας συνέδεσε την ιστορική απόφαση των Επτανησίων με τη μετέπειτα συμμετοχή τους στους εθνικούς αγώνες, τονίζοντας ότι «έχυσαν ποταμούς αίματος» για την πατρίδα.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στον Λορέντζο Μαβίλη, ο οποίος σκοτώθηκε πολεμώντας στα βουνά της Ηπείρου, στους αδελφούς Δούσμανη, στον καπετάνιο του «Αβέρωφ» κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, αλλά και στον Ξενοφώντα Στρατηγό και στους νεκρούς του 10ου Συντάγματος Πεζικού.

Nikos Dendias (@NikosDendias) May 21, 2026

Ο Νίκος Δένδιας παρακολούθησε, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, την επίδειξη του F-16 «ΖΕΥΣ», σε μια εικόνα υψηλού συμβολισμού για την ημέρα. Η παρουσία της Πολεμικής Αεροπορίας έδωσε στην επέτειο και αμυντική διάσταση, ενισχύοντας το μήνυμα που επέλεξε να εκπέμψει ο υπουργός Άμυνας.