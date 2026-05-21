Κακλαμάνης σε Ανδρουλάκη για επιστολική ψήφο: «Ας ξέρουμε πόσες φορές την έχει χρησιμοποιήσει το κόμμα μας»

Σε νέα εστία αντιπαράθεσης ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη Βουλή εξελίσσεται η χρήση της επιστολικής ψήφου από τους βουλευτές, με αφορμή τις αιχμές του Νίκου Ανδρουλάκη για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας στη συνεδρίαση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, απάντησε σε αυστηρό τόνο, αφήνοντας σαφές υπονοούμενο ότι η κριτική της Χαριλάου Τρικούπη δεν συμβαδίζει με τα ίδια τα κοινοβουλευτικά δεδομένα.

«Όταν κάνουμε καταγγελίες για τις επιστολικές ψήφους, ας φροντίσουμε να ξέρουμε πόσες φορές το κόμμα μας έχει κάνει χρήση της επιστολικής ψήφου», ανέφερε ο Νικήτας Κακλαμάνης, σηκώνοντας το γάντι απέναντι στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Η απάντησή του προέδρου της Βουλής ήρθε μετά την αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη ότι ο πρωθυπουργός φέρεται να αξιοποίησε την επιστολική ψήφο «για να ελέγξει την ψήφο της κοινοβουλευτικής του ομάδας».

Η αιχμή Ανδρουλάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας την Τετάρτη (20.05.2026) στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών, είχε συνδέσει την επιστολική ψήφο με τη συνεδρίαση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που πραγματοποιήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι. «Ενοχλήθηκε, όπως λέει, γιατί υπήρξαν διαρροές. Δεν ενοχλήθηκε, όμως, όταν ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε την επιστολική ψήφο για να ελέγξει την ψήφο της κοινοβουλευτικής του ομάδας», είπε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια αποστροφή, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «έστειλε τους μισούς βουλευτές του να κοιμηθούν νωρίς και να ψηφίσουν επιστολικά», ανεβάζοντας τους τόνους γύρω από μια διαδικασία που, υπό κανονικές συνθήκες, αντιμετωπίζεται ως κοινοβουλευτικό εργαλείο και όχι ως πεδίο πολιτικής σύγκρουσης.

Η απάντηση Κακλαμάνη με αριθμούς

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης επέλεξε να απαντήσει όχι μόνο πολιτικά, αλλά και με στοιχεία. Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέθεσε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, σε 79 ονομαστικές ψηφοφορίες, το ποσοστό των βουλευτών που έκανε χρήση επιστολικής ψήφου ήταν 51% στη Νέα Αριστερά, 49% στον ΣΥΡΙΖΑ, 48% στο ΠΑΣΟΚ, 36% στην Ελληνική Λύση, 34% στη ΝΙΚΗ, 25% στη Νέα Δημοκρατία, 17% στο ΚΚΕ και 16% στην Πλεύση Ελευθερίας.