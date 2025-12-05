Παύλος Κοντογιαννίδης για Αλέξη Τσίπρα: Γνωστός φέρελπις αποτυχημένος του παρελθόντος οραματιστής με αυταπάτες

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Κοντογιαννίδης, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», στην οποία ο πρώην πρωθυπουργός προανήγγειλε τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος.

Σε ένα βίντεο που «ανέβασε» στο TikTok, ο Παύλος Κοντογιαννίδης αναφέρθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας αρχικά ότι αυτή ουσιαστικά αποτέλεσε προεκλογική παρουσίαση του νέου πολιτικού του σχηματισμού.

«Η παρουσίαση του βιβλίου μετατράπηκε σε παρουσίαση ενός κόμματος χωρίς το απαραίτητο πλαίσιο, χωρίς άλλους συμπαρουσιαστές ή επιτροπή», δήλωσε, αναφερόμενος στην απουσία άλλων προσώπων στην παρουσίαση της «Ιθάκης».

Παράλληλα, ο Παύλος Κοντογιαννίδης επέκρινε τον πρώην πρωθυπουργό για την πρόσφατη δήλωσή του ότι η επόμενη κυβέρνηση θα φορολογήσει τους πλούσιους και τα έσοδα θα κατευθυνθούν στους φτωχούς, και αφού αποκάλεσε τη θέση αυτή «λαϊκίστικη π@π@ρι@», υπενθύμισε ότι με δικό του νομοσχέδιο «οι πλούσιοι φορολογούνταν με ποσοστό 2% επί των κερδών τους, εάν το επιθυμούσαν».

«Ο άνθρωπος που με δικό του νομοσχέδιο επί δικής του πρωθυπουργίας, το οποίο ψήφισε και η ΝΔ τότε, έλεγε για την φορολογία των πλουσίων ολίγων, ότι φορολογούνται με 2% οικειοθελώς, που σημαίνει εάν θέλει ο Χ εφοπλιστής, που μερικοί είναι και σπόνσορες του νέου κόμματους του οραματιστή. Αν πας στον πηγεμό για την Ιθάκη να προσέχεις μην έχει καταιγίδα και ο δρόμος γεμίσει λακκούβες από τις κακοτεχνίες των εργολάβων που τα έχουν πάρει ”μαύρα”», είπε ο δημοφιλής σατυρικός καλλιτέχνης.

Εξηγώντας τους λόγους που τον ώθησαν να παρέμβει δημόσια, μετά από πολύ καιρό, ο Παύλος Κοντογιαννίδης επισήμανε ότι «συσσωρευμένες αρνητικές δυνάμεις με οδηγούν να κάνω αυτό το βιντεάκι. Ως θεσμικό πρόσωπο σας ομιλώ ως Κίνημα Φτωχών Ελλάδος το οποίο κατακλέβεται ασυστόλως απ’ όλους τους ξεπερασμένους πολιτικούς μηχανισμούς…

… Αφορμή το γεγονός το τελευταίο, όπου γνωστός φέρελπις αποτυχημένος του παρελθόντος οραματιστής με αυταπάτες, στην παρουσίαση του βιβλίου του που στην ουσία ήταν παρουσίαση της δημιουργίας ενός νέου κόμματος, κάθε ένας πολίτης, αλλά δεν έχεις το δικαίωμα στην παρουσίαση να παρουσιάζεις μόνο εσύ. Συνήθως υπάρχει μια επιτροπή, συμπαρουσιαστές. Εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Απλώς άφησε το φως αμυδρά για τη δημιουργία ενός πολιτικού σχηματισμού, που άκουσον άκουσον η ντροπή, ντροπή δεν έχει», τόνισε, χαρακτηριστικά, ο Παύλος Κοντογιαννίδης.