Παύλος Μαρινάκης για δίκη Τεμπών: Κάποιοι κάνουν σόου, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της

Το στίγμα της κυβέρνησης για τη νέα δέσμη παρεμβάσεων απέναντι στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Δευτέρα (23.03.2026), υπερασπιζόμενος τον έκτακτο και στοχευμένο χαρακτήρα των μέτρων που ανακοινώθηκαν νωρίτερα από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην έναρξη της δίκης των Τεμπών, επισημαίνοντας ότι «έχουμε άπαντες χρέος να αφήσουμε τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης να επιτελέσουν το έργο τους απρόσκοπτα, μακριά από πιέσεις, παρεμβάσεις ή κλίμα πόλωσης».

«Ξεκίνησε, σήμερα το πρωί, η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, μια διαδικασία που αναμένεται να ρίξει φως σε ένα από τα πιο οδυνηρά γεγονότα των τελευταίων ετών. Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας βρίσκονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι, εκ των οποίων οι 33 παραπέμπονται σε βαθμό κακουργήματος, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και το βάρος των ευθυνών που εξετάζονται» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, και συνέχισε, λέγοντας:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η έναρξη της δίκης σηματοδοτεί ένα κρίσιμο στάδιο στην αναζήτηση της αλήθειας και της δικαίωσης για τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους οικείους τους. Η κοινωνία παρακολουθεί με έντονο ενδιαφέρον, αλλά και με σεβασμό στη διαδικασία, προσδοκώντας σαφείς απαντήσεις και απόδοση ευθυνών όπου αυτές αναλογούν».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του επί του θέματος, υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, η οποία, αφού αξιολογήσει όσα προκύψουν κατά την ακροαματική διαδικασία, θα καταλήξει σε απόφαση. Έχουμε άπαντες χρέος να αφήσουμε τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης να επιτελέσουν το έργο τους απρόσκοπτα, μακριά από πιέσεις, παρεμβάσεις ή κλίμα πόλωσης».

Μαρινάκης για την αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη: Έγινε υπολογισμός με βάση την ανάκριση

Απαντώντας σε ερώτημα για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης σε αίθουσα όπου υπάρχουν διαμαρτυρίες για συνωστισμό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι πρέπει να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η αίθουσα έχει περισσότερα από 400 καθίσματα, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε από το υπουργείο Δικαιοσύνης «έγινε ένας υπολογισμός με βάση την ανάκριση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με βάση την ενημέρωση από το αρμόδιο υπουργείο υπάρχουν 40 θέσεις για κατηγορούμενους, 276 καθίσματα στο ίδιο επίπεδο με την έδρα, και 135 καθίσματα στο κάτω επίπεδο για το ακροατήριο. Ξεπερνάμε δηλαδή τα 400 καθίσματα. Στην ανάκριση, είχαν δηλωθεί 250 συνήγοροι. Έγινε ένας υπολογισμός με βάση την ανάκριση, μένει να δούμε πόσοι συνήγοροι θα νομιμοποιηθούν στην κύρια διαδικασία, γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν 2 δικηγόρους» είπε.

«Οι κατηγορούμενοι είναι 36. Σήμερα είχαν πάει και κάποιοι δικηγόροι που δεν θα είναι στη συνέχεια στην υπόθεση. Ασκούνται πολωτικές πιέσεις με πολιτικά κίνητρα από κάποιους. Ας σεβαστούμε την πλειονότητα των ανθρώπων της κοινωνίας και τους συγγενείς που θέλουν να μάθουν την αλήθεια για τους δικούς τους ανθρώπους» πρόσθεσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπονόησε ότι κάποιοι προσπαθούν να πυρπολήσουν τη διαδικασία, για πολιτικά οφέλη. «Αναφέρομαι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις με τα γνωστά σόου που κάνουν», είπε. «Χρειάζεται ηρεμία και νηφαλιότητα. Να αφήσουμε την δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, να σεβαστούμε την πλειονότητα που θέλουν να μάθουν την αλήθεια για τους δικούς τους ανθρώπους», επεσήμανε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Μαρινάκης για νέα μέτρα: Θέλουμε να επιδοτηθούν αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη

Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στη νέα δέσμη έκτακτων παρεμβάσεων, με την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να απορροφήσει μέρος των κραδασμών που προκαλεί στην ελληνική οικονομία η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τα μέτρα δίνουν έμφαση στο κόστος των καυσίμων, στις μεταφορές και στην πρωτογενή παραγωγή. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα σήμερα ανακοίνωσε επιδότηση του diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής, με στόχο –όπως τονίστηκε– να περιοριστεί η επιβάρυνση στην εφοδιαστική αλυσίδα και να μην περάσει το αυξημένο κόστος στον τελικό καταναλωτή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε επιπρόσθετα μέτρα στήριξης της κοινωνίας απέναντι στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σε συνέχεια του πλαφόν στο μέγιστο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και βασικά προϊόντα σούπερ μάρκετ έως τις 30 Ιουνίου. Όπως είπε, στον πυρήνα των παρεμβάσεων βρίσκεται η επιδότηση του diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής, ώστε να περιοριστεί η μετακύλιση του αυξημένου κόστους παραγωγής στον καταναλωτή, αλλά και η χορήγηση Ψηφιακής Κάρτας Καυσίμων με διευρυμένα κριτήρια, που θα καλύπτει περίπου τα τρία στα τέσσερα εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων.

«Είναι μέτρα με έκτακτο χαρακτήρα. Υπάρχει επιδότηση στην αντλία και παράλληλα η στήριξη με τον χαρακτήρα της προπληρωμένης κάρτας είναι για να πάνε εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Όταν παίρνουμε έκτακτα μέτρα είναι να βγαίνει ο λογαριασμός να εξασφαλίζεται ότι θα περάσουν στον καταναλωτή και να τα πάρουν αυτοί που έχουν περισσότερη ανάγκη» δήλωσε.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ακόμη ότι το πακέτο περιλαμβάνει επιχορήγηση για την αγορά λιπασμάτων, καθώς και ειδική αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, η οποία θα συνδέεται με υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια, με στόχο τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι για τη χρηματοδότηση των μέτρων τροποποιείται η φορολόγηση των κερδών στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια «τύπου καζίνο», ώστε να εξασφαλιστούν 100 εκατ. ευρώ, ενώ η εξειδίκευση των παρεμβάσεων θα γίνει εντός της ημέρας από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

Εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες στη Μέση Ανατολή

Αναφορικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είπε ότι βρισκόμαστε σε μία δύσκολη περίοδο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι μία δύναμη ειρήνης. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, επεσήμανε ότι περισσότεροι από 2.000 Έλληνες πολίτες επέστρεψαν, με ασφάλεια, από την εμπόλεμη ζώνη. «Η ελληνική Πολιτεία έπραξε το καθήκον της. Το Υπουργείο Εξωτερικών οργάνωσε, υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, μια απαιτητική επιχείρηση εκκένωσης, η οποία συνδύαζε χερσαία μέσα, μισθωμένες πτήσεις και πτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας» είπε.

Για τις δηλώσεις Βαρουφάκη

Kληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη σε τουρκική εφημερίδα, με τις οποίες εξέφρασε ανοιχτά την αντίθεσή του με τηστρατιωτική βοήθεια της Ελλάδας προς την Κύπρο, χαρακτηρίζοντας την κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως «αξιολύπητη», είπε πως η κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να γίνει συνομιλητής του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αυτό που επιδιώκει είναι να προκαλεί. «Δεν θα γίνουμε συνομιλητές του κ. Βαρουφάκη. Η Ελλάδα απαντάει με τις πολιτικές της χωρίς να μπαίνει καν σε συζήτηση το θέμα των κόκκινων γραμμών. Όλη αυτή η θλιβερή εικόνα μας κάνει να αναλογιστούμε πως ένας πρώην πρωθυπουργός όπως ο κ. Τσίπρας τον έκανε πρώτο τη τάξει υπουργό και δεν έχει βγει να απολογηθεί γι’ αυτές τις επιλογές. Είναι φοβερό αν το σκεφτεί κανείς όπως και η προσπάθεια επαναφοράς του κ. Τσίπρα» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Πριν από 11 χρόνια η χώρα είχε υπουργό Οικονομικών αυτόν τον κύριο. Σήμερα έχει υπουργό Οικονομικών τον Κυριάκο Πιερρακάκη που είναι και πρόεδρος του Eurogroup».

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

«Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα,

Ανακοινώθηκαν πριν λίγη ώρα από τον Πρωθυπουργό επιπρόσθετα μέτρα στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σε συνέχεια του πλαφόν στο μέγιστο περιθώριο κέρδους που επιβλήθηκε στα καύσιμα και σε προϊόντα σουπερμάρκετ μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε:

1. Παρέμβαση στο κόστος του diesel κίνησης, με στόχο η αύξηση του κόστους παραγωγής να μην μετακυληθεί στον καταναλωτή. Η πολιτεία θα επιδοτεί το diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής, με 16 λεπτά το λίτρο. Το όφελος στην τελική τιμή -με τον ΦΠΑ- θα ανέρχεται σε 20 λεπτά το λίτρο.

2. Χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή Ψηφιακής Κάρτας Καυσίμων, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε πρατήρια, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και σε ταξί. Μεσοσταθμικά υπολογίζεται στα 36 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι με μία μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την ηπειρωτική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας. Τα κριτήρια για την έκδοση αυτής της κάρτας θα είναι διευρυμένα, ώστε να καλύπτουν περίπου τα 3 από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων.

3. Η πολιτεία θα επιχορηγεί το 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων.

4. Θεσπίζεται ειδική αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ως άμυνα στις υψηλές τιμές ναυτιλιακών καυσίμων. Η αποζημίωση θα συνδέεται με υποχρεωτικές εκπτώσεις που θα πρέπει να ακολουθούν στα εισιτήρια.

Για να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι τροποποιείται η φορολόγηση των κερδών στους παίκτες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών «τύπου καζίνο», ώστε να εξασφαλιστούν 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως «όλα τα παραπάνω γίνονται δυνατά χάρη στα οφέλη που φέρνει η θετική τροχιά της οικονομίας και η συνετή δημοσιονομική διαχείριση. Η κυβέρνηση μένει και θα μένει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, όπως το έκανε σε κάθε δύσκολη στιγμή μέχρι τώρα. Ενώ η πατρίδα μας θα ξεπεράσει και πάλι όλες τις τρικυμίες που προκαλούν γεγονότα πέρα από τα σύνορά της, έχοντας καθημερινό όπλο την ενότητα και την κοινωνική της συνοχή. Σε αβέβαιες εποχές η πατρίδα χρειάζεται σταθερή πυξίδα στον προσανατολισμό της».

Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει, σήμερα, στις 13:30 από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

—–

——

Περισσότεροι από 2.000 Έλληνες πολίτες επέστρεψαν, με ασφάλεια, από την εμπόλεμη ζώνη. Η Ελληνική Πολιτεία έπραξε το καθήκον της.

Το Υπουργείο Εξωτερικών οργάνωσε, υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, μια απαιτητική επιχείρηση εκκένωσης, η οποία συνδύαζε χερσαία μέσα, μισθωμένες πτήσεις και πτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Θα ήθελα οι Έλληνες πολίτες οπουδήποτε στη γη και με οποιεσδήποτε συνθήκες να αισθάνονται ασφάλεια, ότι η πατρίδα θα στέκεται πάντοτε δίπλα τους» δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

– – – –

Μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, τέθηκαν σε ισχύ επείγοντα μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή για την ενεργοποίηση των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου του αφθώδους πυρετού, για τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους κτηνοτρόφους, τους εμπόρους, τους μεταφορείς, τα σφαγεία, τις γαλακτοκομικές εγκαταστάσεις και κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών.

Από την ηγεσία του Υπουργείου -κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών- έχει ανακοινωθεί πως θα υπάρξει αποζημίωση για γάλα που παρελήφθη κατά τη διάρκεια των μέτρων. Διευκρινίζεται πως ο αφθώδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία.

– – – –

Χρηματοδότηση, ύψους 50 εκ. ευρώ, αυξημένη κατά 25% συγκριτικά με το 2025, διατίθεται από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους και τους Συνδέσμους τους για την υλοποίηση δράσεων πυροπροστασίας εντός του 2026.

Ενδεικτικά, μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης και την καταστολή πυρκαγιάς, όπως:

• ο προληπτικός καθαρισμός της βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας, δηλαδή άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις,

• η υλοποίηση προληπτικών μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων,

• η προμήθεια εξοπλισμού, όπως βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι, κ.ά.

– – – –

Σε νέους κλάδους επεκτείνεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η οποία προστατεύει ήδη 2 εκατομμύρια εργαζόμενους σε κλάδους όπως: η βιομηχανία, το λιανεμπόριο, οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές και τα σούπερ μάρκετ.

Η επέκταση του μέτρου αφορά στον κλάδο της ιδιωτικής Υγείας -δηλαδή σε νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, παραϊατρικά επαγγέλματα, πλην γιατρών, αλλά και στις τηλεπικοινωνίες, στον καθαρισμό, στις εταιρείες που ασχολούνται με την εύρεση εργασίας, σε κομμωτήρια, καθαριστήρια, κέντρα αισθητικής και γραφεία κηδειών.

Θα υπάρξει, όπως συνέβη και στους υπόλοιπους κλάδους μία περίοδος πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου, προκειμένου να εξοικειωθούν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες στους κλάδους αυτούς και να γίνουν οι απαραίτητες για κάθε κλάδο προσαρμογές. Η συμβολή του μέτρου είναι καθοριστική στην εξυγίανση της αγοράς εργασίας. Μόνο πέρυσι καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια υπερωρίες παραπάνω, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

– – – –

Εννέα αρχαία αγγεία, τα οποία επαναπατρίζονται στην Ελλάδα, παρέλαβε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε ειδική τελετή, στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Βουδαπέστης, παρουσία της Υφυπουργού Πολιτισμού και Καινοτομίας της Ουγγαρίας Ανίτα Κις – Χέγκι.

Οι αρχαιότητες είχαν κλαπεί από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους, μεταξύ των ετών 1970-1992 και επιστρέφουν στη χώρα μας μετά από πολυετή προσπάθεια, που ξεκίνησε το 2008. Τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, με συστηματική και τεκμηριωμένη εργασία, απέδειξαν ότι τα εννέα αγγεία προέρχονται από ανασκαφή στην Αργολίδα. Η επιστροφή τους αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση μιας μακρόχρονης υπόθεσης αρχαιοκαπηλίας, αναδεικνύοντας την αδιάλειπτη και σταθερή προσπάθεια της Ελλάδας να προστατεύει και να επαναφέρει τα πολιτιστικά της αγαθά στον τόπο προέλευσής τους.

Έως τις 15 Μαΐου 2026 παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του 2025, με δικαίωμα έκπτωσης 4%, εφόσον ο φόρος εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις υποβάλλονται έως τις 15 Ιουλίου (ή έως 31 Ιουλίου για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία), ενώ ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη έως τις 31.7.2026.

Επίδοση πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ στον Δείκτη «Ψηφιακής Διακυβέρνησης» πέτυχε η Ελλάδα, γεγονός που καταδεικνύει την εξέλιξη που έχει σημειωθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 14η θέση μεταξύ 36 χωρών-μελών. Με αυτή την επίδοση βρίσκεται μπροστά από χώρες όπως: ο Καναδάς, η Ιταλία, η Ιαπωνία και η Ολλανδία. Ο εν λόγω δείκτης του ΟΟΣΑ αποτυπώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί -μεταξύ άλλων- μέσα από την ανάπτυξη του gov.gr, του Gov.gr Wallet και τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου.»