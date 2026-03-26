Παύλος Μαρινάκης για κατώτατο μισθό: «Ο κόσμος θα δει σημαντική βελτίωση»

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την υπόθεση των υποκλοπών και τη δίκη για τα Τέμπη
Παύλος Μαρινάκης
Για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας το απόγευμα της Πέμπτης (26.03.2026) στο MEGA. «Δεν λέω ότι ο κόσμος θα γίνει πλούσιος, αλλά θα δει σημαντική βελτίωση στο εισόδημα του» είπε, επισημαίνοντας ότι η αναπροσαρμογή αγγίζει περίπου 700.000 συμπολίτες μας στον ιδιωτικό τομέα και δημόσιους υπαλλήλους. 

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «δε βοηθάει ο μηδενισμός» και υπενθύμισε ότι έχουν δημιουργηθεί 570.000 νέες θέσεις εργασίας. «Πώς γίνεται να μας καταγγέλλουν, όταν δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την αύξηση του εισοδήματος» διερωτήθηκε. 

Σχετικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή βρίσκει την Ελλάδα καλύτερα προετοιμασμένη σε επίπεδο άμυνας. Ανέφερε επίσης ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, καλώντας σε αποκλιμάκωση για να αντέξουν οι διεθνείς οικονομίες. 

 

Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε επίσης ότι η χώρα έχει μετρήσει βήματα, γεγονός που αποτυπώνεται και στις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου. «Δεν είναι δουλειά κανενός κόμματος να πάρει ρόλο εισαγγελέα» είπε, μεταξύ άλλων. 

Για τη δίκη των Τεμπών, υπενθύμισε ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έχει ήδη απαντήσει για το θέμα της αίθουσας, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει άλλη αυτού του μεγέθους ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη. Σημείωσε δε ότι καταλαβαίνει την αγανάκτηση του κόσμου, καθώς «δεν υπήρξε πρόβλεψη να προηγηθούν οι συνήγοροι και οι συγγενείς». Εκτίμησε επίσης ότι θα υπάρξει καλύτερη οργάνωση για την επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου. «Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να δώσει απαντήσεις» είπε. 

Πολιτική
