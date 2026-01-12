Συμβαίνει τώρα:
Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Το «ας τους δοκιμάσουμε κι αυτούς» κόστισε στη χώρα 120 δισ. ευρώ

«Όλοι μας θα κριθούμε από την αποτελεσματικότητα του έργου μας» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Με σαφείς αιχμές τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα (12.01.2026). «Το “ας τους δοκιμάσουμε κι αυτούς” κόστισε στη χώρα 120 δισ. ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για τις προθέσεις της Μαρίας Καρυστιανού για να δημιουργήσει κόμμα, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Δεν ανησυχούμε. Αναμένουμε. Για να αντιπαρατεθούμε με κάποιον πρέπει να κάνει κόμμα, θέσεις, πρόσωπα. Αντιπαράθεση στο κενό δεν υφίσταται, ούτε επί υποθετικών κομμάτων».

 «Ευτυχώς για τη χώρα σήμερα, δυστυχώς για όσα περάσαμε πριν από 10 χρόνια, το “ας τους δοκιμάσουμε κι αυτούς” κόστισε περίπου 120 δισ. ευρώ, 33 νέους φόρους, τα πιο διχαστικά διλήμματα, την κορύφωση της μαζικότερης φυγής νέων στο εξωτερικό, Μαξίμου που παρενέβαινε στη Δικαιοσύνη. Αυτούς τους δοκιμάσαμε. Από εκεί και πέρα, όλοι μας θα κριθούμε από την αποτελεσματικότητα του έργου μας» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

