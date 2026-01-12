Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης: Τρίτη στις 13.00 η πρώτη συνάντηση με τους αγρότες – «Δεν λειτουργούμε με τελεσίγραφα»

Την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στον απόηχο της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ισπανία και ενόψει του κρίσιμου ραντεβού που θα έχει αύριο (13.01.2026) με τους αγρότες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκίνησε την ενημέρωση με την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μαδρίτη, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ενώ θα γίνει δεκτός από τον Βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε Στ’. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην ατζέντα των συζητήσεων αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα διεθνούς, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Όσον αφορά τους αγρότες, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε πως το κυβερνητικό επιτελείο περιμένει τα ονόματα των αντιπροσωπειών και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα. «Δεν λειτουργούμε με τελεσίγραφα» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέγοντας πως η πρώτη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των μπλόκων θα πραγματοποιηθεί αύριο (13.01.2026) στη 13.00. «Δε νομίζω να είναι κοροϊδία τα χρήματα που δόθηκαν» είπε και υπενθύμισε ότι έχουν ληφθεί και οριζόντια μέτρα. 

