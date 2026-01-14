Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης για σκασμένα λάστιχα σε τρακτέρ: Ντροπή να συμβαίνουν τέτοιοι βανδαλισμοί

Κάλεσε όλα τα κόμματα «να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες»
Τρακτέρ
Τα τρακτέρ με τα σκασμένα λάστιχα

Για βανδαλισμούς και τραμπουκισμούς έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στα όσα αντίκρισαν αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και βρήκαν τα τρακτέρ τους με σκασμένα λάστιχα.

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε πως: «Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους».

Τέλος κάλεσε όλα τα κόμματα «να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες».

