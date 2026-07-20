Παύλος Μαρινάκης: Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2 – Live η ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και κυρίως στην ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιχειρεί να παρουσιάσει ως νέο ένα κόμμα που, όπως υποστήριξε, αποτελεί συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε την ΕΛΑΣ «ΣΥΡΙΖΑ 2», υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας άλλαξε μόνο την «ταμπέλα» και τη «βιτρίνα», χωρίς να αλλάξει τα πρόσωπα και την πολιτική κατεύθυνση του κόμματος. Παράλληλα, έστρεψε τα πυρά του και κατά του ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

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«Η ΕΛΑΣ επιβεβαιώνεται ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας με την σύσταση της Πολιτικής Επιτροπής επιχείρησε να παρουσιάσει ένα «νέο» κόμμα, χωρίς όμως να αλλάξει ούτε τα πρόσωπα ούτε τις πολιτικές του προηγούμενου εγχειρήματος. Μάλιστα, παρομοίασε τη δημιουργία της ΕΛΑΣ με επιχειρήσεις που αλλάζουν μόνο την ταμπέλα και τη βιτρίνα τους, χωρίς να μεταβάλλουν το περιεχόμενό τους. «Μου θυμίζει ορισμένες περιπτώσεις καταστημάτων που, επειδή βλέπουν ότι δεν έχουν απήχηση στον κόσμο, αλλάζουν την ονομασία, την ταμπέλα και μόνο τη βιτρίνα», είπε, επιμένοντας ότι το νέο κόμμα αποτελεί συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ.

Συνεχίζοντας την κριτική του προς τον πρώην πρωθυπουργό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε «ένα πολύ εύκολο κόλπο», το οποίο, όπως εκτίμησε, «δεν θα πιάσει».

«Έβγαλε από τη μέση τα στελέχη πρώτης γραμμής, άφησε όλον τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ και τον μετέφερε σε ένα νέο κόμμα, για να πείσει ένα μέρος του κοινού ότι “εγώ έχω αλλάξει, όλους αυτούς που κυβέρνησαν μαζί μου, στους οποίους έδινα εντολές και είναι αποτυχημένοι, τους βάζω στην άκρη”», ανέφερε.

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Επέμεινε, δε, ότι η νέα πολιτική δομή αποτελεί στην πράξη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος τη συμμετοχή πρώην μελών της Κεντρικής Επιτροπής, κομματικών στελεχών και πρώην κυβερνητικών παραγόντων. «Αν δείτε τα ονόματα, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, πολλά στελέχη, ακόμη και πρώην κυβερνητικά στελέχη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αμετάβλητος παραμένει και ο πολιτικός λόγος της ΕΛΑΣ, με «ακοστολόγητα προγράμματα και τις ίδιες λογικές».

Πυρά και κατά του ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο στόχαστρο του κυβερνητικού εκπροσώπου βρέθηκε και το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους, όπως είπε, έσπευσαν να προδικάσουν την άσκηση ποινικών διώξεων ή ακόμη και την ενοχή βουλευτών να ζητήσουν συγγνώμη.

«Το θύμα της υπόθεσης των αγροτικών επιδοτήσεων είναι η κοινωνία και οι Έλληνες φορολογούμενοι. Πρέπει όλοι όσοι έσπευσαν να προδικάσουν την άσκηση ποινικής δίωξης να ζητήσουν συγγνώμη στους ανθρώπους αυτούς», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «η Δικαιοσύνη και μόνο η Δικαιοσύνη αποφασίζει για όλες αυτές τις υποθέσεις».

Παράλληλα, υπενθύμισε δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, αλλά και του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη περί «κυβέρνησης υποδίκων», υποστηρίζοντας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση επιχείρησε να προεξοφλήσει τη δικαστική κρίση.

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «η ελληνική κυβέρνηση εμπιστεύεται και την εγχώρια Δικαιοσύνη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρέπει να περιμένουμε τις δικαστικές αποφάσεις και για τους υπόλοιπους τέσσερις».

«Καμία υπόδειξη προς τη Δικαιοσύνη»

Στη δημόσια αντιπαράθεση του υπουργού Υγείας και αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας Άδωνι Γεωργιάδη με τον δικηγόρο Θανάση Καμπαγιάννη, με φόντο τους κατηγορουμένους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας την κριτική ότι ο υπουργός Υγείας επιχείρησε να προκαταλάβει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

«Είμαστε η τελευταία κυβέρνηση που μπορεί να κατηγορηθεί ότι υποδεικνύει στη Δικαιοσύνη τι πρέπει να κάνει. Η απάντησή μας είναι ότι μόνο εκείνη μπορεί να αποφασίσει», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Εξηγώντας τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, υποστήριξε ότι στόχος του ήταν να καταδείξει την ανάγκη να αποφεύγονται οι πρόωρες κρίσεις. «Αυτό που ήθελε να πει ο κ. Γεωργιάδης είναι ότι, όπως κάποιοι βιάστηκαν να προδικάσουν την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των 13 βουλευτών, είναι πολύ πιθανόν, λόγω της έκθεσης Τυχεροπούλου, να γίνει το ίδιο και για τους άλλους τέσσερις», είπε.

Κατά τον ίδιο, ο υπουργός Υγείας θέλησε να επισημάνει στον Θανάση Καμπαγιάννη ότι «δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί», χωρίς να υπάρχει «καμία υπόδειξη προς τη Δικαιοσύνη».

«Η κυβέρνηση εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως λέγαμε και πριν ότι πρέπει να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, έτσι λέμε και τώρα ότι πρέπει να περιμένουμε τις δικαστικές αποφάσεις», πρόσθεσε.

Ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε, πάντως, ότι η κυβερνητική υπεράσπιση των βουλευτών από πρόωρες καταδικαστικές κρίσεις δεν υποβαθμίζει τη συνολική διάσταση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οι απαντήσεις που δίνουμε για τους βουλευτές δεν μειώνουν σε καμία περίπτωση τη σοβαρότητα της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά. Δεν υποβαθμίζουμε την έρευνα για τις παράνομες επιδοτήσεις. Ζημιώθηκε το Ελληνικό Δημόσιο και αυτό έχει τεράστια σημασία», τόνισε.

Σκληρή γλώσσα για τις καταλήψεις

Ιδιαίτερα υψηλούς τόνους χρησιμοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για την εκκένωση κατειλημμένου χώρου, ο οποίος πρόκειται να μετατραπεί σε οργανωμένη κρατική δομή φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών.

«Το μόνο που έχουμε υποχρέωση να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε τον νόμο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να μην παραμένουν υπό κατάληψη χώροι που συντηρούνται με χρήματα των φορολογουμένων.

«Δεν μπορεί να υπάρχουν χώροι τους οποίους πληρώνει ο Ελληνας φορολογούμενος και βρίσκονται υπό κατάληψη από οποιονδήποτε. Το έργο θα προχωρήσει. Επιτέλους, ένας χώρος υπό κατάληψη απελευθερώνεται και μετατρέπεται σε οργανωμένη κρατική δομή φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών», είπε.

Ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι για το έργο έχει εξασφαλιστεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση θα επιμείνει στις εκκενώσεις καταλήψεων.

«Κάθε “μπαχαλάκιας” καταληψίας και όποιος έχει παρανομήσει σε αυτή τη χώρα θα βγαίνει έξω από κάθε κατάληψη. Το πώς θα γίνει θα το μάθουν οι καταληψίες την ημέρα που θα πάει η Αστυνομία να τους απομακρύνει», κατέληξε.

Αναφορά στο Κυπριακό και στην έκθεση για το κράτος δικαίου

Προτάσσοντας το Κυπριακό στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην 52η επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι «κάθε επέτειος αποτελεί υπόμνηση του τραύματος».

Στη συνέχεια σχολίασε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώνει τη θετική πορεία της χώρας και ότι η πρόοδος στον τομέα των μέσων ενημέρωσης συνδέεται με τις νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, ιδίως εκείνες που αφορούν την προστασία των δημοσιογράφων.

Πυρκαγιές, υποδομές και κοινωνικά προγράμματα

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε ακόμη στην αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει τα νέα εκσυγχρονισμένα πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair.

Παράλληλα, παρουσίασε στοιχεία για τα προγράμματα «Ανακαινίζω», τα μεγάλα έργα υποδομής, όπως το Flyover της Θεσσαλονίκης και ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, ενώ αναφέρθηκε στη δωρεά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων και στην έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Συμπληρώνονται σήμερα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακρωτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοουμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου.

Κάθε επέτειος αποτελεί υπόμνηση ενός διαρκούς εθνικού τραύματος. Η ιστορική αλήθεια δεν διαγράφεται και η κατοχή δεν μπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτή ως τετελεσμένο.

Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο.

Σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσηλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει εποικοδομητικά στα επόμενα βήματα της, υπό εξέλιξη, προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Η φετινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή και μετρήσιμη πρόοδο που καταγράφει η χώρα μας καθώς είναι μια από τις 13 χώρες οι οποίες σημείωσαν βελτιωμένη εικόνα.

Από το 2020 μέχρι σήμερα, οι συστάσεις της Επιτροπής έχουν μειωθεί από επτά σε τέσσερις, ενώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σημειώνεται θετική εξέλιξη σε όλες τις συστάσεις του προηγούμενου έτους.

Η πρόοδος που διαπιστώνεται στον τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης οφείλεται, για ακόμη μία χρονιά, στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται για την ενίσχυση της διαφάνειας, της θεσμικής λειτουργίας των ΜΜΕ και της προστασίας των δημοσιογράφων.

Κομβικός είναι ο ρόλος των νομοθετικών παρεμβάσεων που προωθήσαμε, όπως το νέο πλαίσιο για τα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, ο εκσυγχρονισμός της ΕΡΤ, η θέσπιση του πλαισίου αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας, που έδωσε οριστική λύση σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών, η ενίσχυση σε θεσμικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο προσωπικού του ΕΣΡ και η πρόβλεψη για το Εθνικό Συμβούλιο ΜΜΕ ως φορέα αυτορρύθμισης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις πρωτοβουλίες για την προστασία των δημοσιογράφων, με την προετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ασφάλειά τους, το οποίο βρίσκεται σε συνδιαμόρφωση και την προώθηση του νομοθετικού πλαισίου για τις καταχρηστικές αγωγές (SLAPPs), το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Για μια ακόμα χρονιά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει με στοιχεία και τεκμήρια την πιο ηχηρή απάντηση σε εκείνες τις μειοψηφίες, εντός και εκτός πολιτικού συστήματος και εκείνα τα λίγα μέσα ενημέρωσης τα οποία επιμένουν να κατασυκοφαντούν την χώρα μας στο εξωτερικό.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα να θωρακίζει την ελευθερία του Τύπου, να κατοχυρώνει ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια και να προωθεί τις μεταρρυθμίσεις που ενδυναμώνουν το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στη χώρα μας.

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Από 1 Ιανουαρίου έως και 16 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 577 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους περίπου 786.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 197 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 181 είναι από αμέλεια και οι 16 από πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Η αλλαγή της συμπεριφοράς μας μπορεί να αποτελέσει την πιο αποτελεσματική γραμμή άμυνας απέναντι στις πυρκαγιές.

Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει τα νέα Canadair το 2028, ενώ έως το 2031 θα έχουν παραδοθεί συνολικά 7 αεροσκάφη νέας γενιάς. Πρόκειται για υπερσύγχρονα αεροσκάφη με ψηφιακά συστήματα, αυξημένη χωρητικότητα νερού και αυτοματοποιημένες λειτουργίες, τα οποία ενσωματώνουν την πλέον σύγχρονη τεχνολογία στη δασοπυρόσβεση.

Λόγω της μεγάλης απήχησης των προγραμμάτων «Εξοικονομώ», το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξασφάλισε πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση και ολοκλήρωση εγκεκριμένων παρεμβάσεων για συγκεκριμένους δικαιούχους και μετά το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30 Νοεμβρίου 2026, εφόσον υπάγονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

αιτήσεις ωφελουμένων που έχουν πληρώσει προκαταβολές στους προμηθευτές,

υπαχθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση διαδοχής.

Μέσα από τα προγράμματα «Εξοικονομώ», περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι αναβάθμισαν ενεργειακά τις κατοικίες τους, ενώ πάνω από 93.000 δικαιούχοι ενισχύθηκαν μέσω του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης – Θερμοσίφωνα». Συνολικά, διατέθηκαν πόροι άνω των 1,4 δισ. ευρώ, συμβάλλοντας στην πράξη στη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, στη βελτίωση της ποιότητας του κτιριακού αποθέματος και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

Η εικόνα της χώρας μας αλλάζει μέσα από την υλοποίηση έργων που αφορούν καθοριστικά οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και σιδηροδρομικά δίκτυα.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης, η αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης -γνωστή ως Flyover-, το βόρειο τμήμα του Ε65, η κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά, καθώς και τα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Σημαντικές είναι επίσης οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις νησιών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή έχουν δρομολογηθεί, οι οποίες εξασφαλίζουν ενεργειακή επάρκεια στους κατοίκους τους, μειώνοντας παράλληλα το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για όλους. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται ακόμη ο αγωγός TAP, η πληθυσμιακή κάλυψη δικτύου 5G που ανέρχεται στο 99,8% –μία από τις υψηλότερες στην Ευρώπη– καθώς και η πλήρης επαναφορά της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα–Θεσσαλονίκη, με ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ETCS, μετά τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε έργα που ενισχύουν την ανάπτυξη, αναβαθμίζουν τις υποδομές και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, οικοδομώντας μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο σύγχρονη και πιο ανθεκτική.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η εθνική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση των ιστορικών πανεπιστημιακών υποδομών της χώρας, μέσω της αξιοποίησης της δωρεάς ύψους 160 εκατ. ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών, λειτουργικών και πλήρως προσβάσιμων εγκαταστάσεων σε τρία από τα μεγαλύτερα και ιστορικότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εκπονηθούν μελέτες για την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση των κτιρίων διδασκαλίας, διοίκησης και κοινόχρηστων χώρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την ανακαίνιση των φοιτητικών εστιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με παράλληλη αναβάθμιση αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και για την ανακαίνιση του εμβληματικού κτιρίου Γκίνη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η πρωτοβουλία αυτή συμπληρώνει τις παρεμβάσεις που ήδη υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων.

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή βρεφών και νηπίων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων σε ΚΔΑΠ, καθώς και παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Βασική καινοτομία του β’ κύκλου αποτελεί η πρόβλεψη για τις πολύτεκνες οικογένειες: βρέφη, νήπια και παιδιά οικογενειών με τέσσερα παιδιά και άνω μπορούν να λάβουν voucher συμμετοχής σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη.