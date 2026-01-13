Παύλος Μαρινάκης: «Κομματικά εγκάθετοι όσοι πυρπολούν τον διάλογο με τον Μητσοτάκη – Η αστυνομία θα επιβάλει τον νόμο στα μπλόκα»

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε για ακόμη μια φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εναντίον των αγροτών που απέρριψαν για ακόμη μια φορά τη διαδικασία διαλόγου με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για «κομματικά εγκάθετους» αγρότες και τόνισε πως «στο τέλος της ημέρας, αυτός που δεν έρχεται να συναντήσει τον πρωθυπουργό φαίνεται να μην έχει επιχειρήματα», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα όρια ανοχής απέναντι σε παράνομες πρακτικές, όπως οι αποκλεισμοί δρόμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «έχουμε εξαντλήσει ίσως και στη νιοστή τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας απέναντι σε παράνομες πράξεις όπως το κλείσιμο των δρόμων. Πήρε καμιά 30αρια χρόνια για να βρεθεί ένα κόμμα και να πει ότι η κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο είναι παράνομη πράξη και οι καταληψίες να οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Ήρθε η στιγμή να συνεννοηθούμε ότι το να κόβεις την Ελλάδα είναι κάτι παράνομο που πρέπει να επιληφθούν οι αρχές. Είναι υποχρέωση των αρχών και της δικαιοσύνης με τον τρόπο που κρίνουν, εμείς υποδείξεις δεν θα κάνουμε. Τώρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες για την εφαρμογή του νόμου χωρίς ακρότητες. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, χωρίς την Αστυνομία δεν μπορεί να γίνει αυτό».

«Επειδή έχω μια πρώτη εικόνα για τους ανθρώπους που θα έρθουν, θα είναι αρκετά αντιπροσωπευτικά σε σχέση με τις περιοχές. Έως τώρα Πανθεσσαλική Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων για τα ζώα που θανατώθηκαν, Πράσινα Φανάρια, Αλεξάνδρεια, Μικροθήβες, Κερδύλια, Σκύδρα, Αιγίνιο, Λεχαινά, Μπράλος, Κάτω Αχαΐα, Συνεταιρισμός και Κόμβος Κιάτου και Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Φαιστού, αντιπρόσωπος Συντονιστικού Νομού Ηρακλείου και Ιεράπετρα» σημείωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν στέκει σε οποιαδήποτε λογική αυτή η αιτίαση, για άλλη μια φορά είναι προφανές μια μικρή μειοψηφία όχι των αγροτών συνολικά. Αυτοί που πυρπολούν για τρίτη φορά μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό είναι κάποιοι κομματικά εγκάθετοι που δεν έρχονται στον διάλογο για ακόμα μια φορά. Αναφέρομαι σε αυτούς που υποκινούν αυτές τις αντιδράσεις. Στο τέλος της ημέρας αυτός που δεν έρχεται να συζητήσει αυτά τα οποία ζητάει, φαίνεται δεν έχει και πολλά επιχειρήματα» σημείωσε.

«Σε καμία πολιτεία δεν μπορεί το κράτος να ρυμουλκήσει τρακτέρ. Αυτός είναι και ο λόγος που προβάλλουν με αυτόν τον τρόπο – δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω – τα αιτήματά τους. Διότι κι ο φούρναρης θέλει φτηνό ρεύμα, και ο κρεοπώλης θέλει φτηνό ρεύμα, και ο βιοτέχνης θέλει φτηνό ρεύμα και όλοι θέλουν φτηνό ρεύμα, αλλά δεν έχουν τρακτέρ να πάνε να κλείσουν τον δρόμο. Ήρθε η στιγμή αν συνεννοηθούμε πως το να κόβεις την Ελλάδα στα δυο μετά από τόση ικανοποίηση αιτημάτων είναι κάτι παράνομο που απλά και μόνο οι Αρχές πρέπει να επιληφθούν».

Την ίδια ώρα, διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση ζήτησε μια 20μελή επιτροπή εκπροσώπων για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, θέτοντας ως αυτονόητη προϋπόθεση να μη συμμετέχουν στον διάλογο πρόσωπα που ελέγχονται για υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ή έχουν εμπλακεί σε επεισόδια βίας. «Δεν γίνεται να συνομιλείς με ανθρώπους που αναποδογυρίζουν περιπολικά», ανέφερε.

«Να καταλάβει αυτή η μειοψηφία – σίγουρα είναι και το ΚΚΕ μέσα – ότι το 2026 δεν είναι ούτε 1996 ούτε 2006. Έχουν περάσει οι εποχές των γενικών συνελεύσεων. Ο κόσμος πρέπει να πάει μπροστά και η κυβέρνηση θα κριθεί και από αυτό», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση που είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από πολλά μπλόκα και διαφορετικές περιοχές της χώρας, χαρακτηρίζοντας τη σύνθεση «αρκετά αντιπροσωπευτική», ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προστεθούν και άλλοι εκπρόσωποι.